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Kako nove tehnologije i poslovni modeli menjaju finansijsko tržište, gde su danas najveće razvojne mogućnosti i kako obezbediti da regulatorni okvir istovremeno čuva stabilnost sistema i prati tempo inovacija - samo su neka od pitanja koja su bila u fokusu Četvrte konferencije o finansijskim uslugama Saveta stranih investitora (FIC) i Evropske banke za obnovu I razvoj (EBRD), koja je održana juče u hotelu Metropol Palace u Beogradu.

Pod centralnom temom “Inovacije u susretu sa regulativom”, konferencija je okupila predstavnike Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, EBRD-a i kompanije članice FIC-a, sa ciljem da se kroz direktan dijalog regulatora i poslovne zajednice sagledaju naredni koraci u razvoju modernog, konkurentnog i predvidivog finansijskog tržišta.

Konferenciju je otvorio gospodin Grzegorz Zielinski, izvršni direktor EBRD-a za Jugoistočnu Evropu, nakon čega se učesnicima obratio gospodin Goran Pekez, potpredsednik Saveta stranih investitora i direktor korporativnih poslova i komunikacija za region Adriatika u kompaniji JT International. Uvodno izlaganje održala je gospođa Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije.

1/6 Vidi galeriju Nove tehnologije i poslovni modeli menjaju finansijsko tržište Foto: FIC/Ana Paunković

U pozdravnom obraćanju, član Upravnog odbora Saveta stranih investitora i izvršni direktor EBRD-a za Jugoistočnu Evropu, Grzegorz Zielinski rekao je da Srbija ima snažan finansijski sektor, rastući inovacioni ekosistem i dokazanu sposobnost da privuče međunarodne investiture i naglasio:

- Naše iskustvo pokazuje da se najveći napredak ostvaruje kada inovacije i regulativa deluju zajedno: inovacije otvaraju nove mogućnosti, dok efikasna regulativa obezbeđuje predvidivost i poverenje neophodne za razvoj investicija. Daljim jačanjem tržišta kapitala, unapređenjem poslovnog ambijenta i usklađivanjem sa međunarodnim standardima, Srbija može otvoriti nove investicione mogućnosti, podstaći angažovanje privatnog kapitala i podržati održiv dugoročni privredni rast.

Goran Pekez, potpredsednik Upravnog odbora Saveta stranih investitora i direktor korporativnih poslova i komunikacija za region Adriatika u kompaniji JT International, obratio se prisutnima i tom prilikom istakao je da tehnologija već ubrzano menja finansijski sektor i da će konkurentnost tržišta sve više zavisiti od toga koliko regulatorni okvir može da prati inovacije, uz očuvanje stabilnosti, poverenja i pravne sigurnosti.

- Privreda ne traži manje regulative, već bolju – jasnu, predvidivu, usklađenu i primenljivu u realnom poslovnom okruženju - zaključio je Pekez.

Foto: FIC/Ana Paunković

Guverner Narodne banke Srbije (NBS), gospođa Jorgovanka Tabaković, je u uvodnom izlaganju naglasila:

- Naša je obaveza, kao regulatora, da čuvamo ono što nijedna tehnologija ne može da preuzme od nas odgovornost za posao koji radimo i odgovornost prema ljudima zbog kojih ga radimo.

Svoja iskustva i ekspetizu u okviru panel diskusije podelili su: Željko Jović, viceguverner Narodne banke Srbije; Ognjen Popović, pomoćnik ministra u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija; Dragan Demirović, pomoćnik ministra u Sektoru za fiskalni sistem Ministarstva finansija; Vanja Korać, predsednica Poreskog odbora Saveta stranih investitora (Philip Morris); Danilo Mrvaljević, kopredsednik Odbora za finansijske usluge Saveta stranih investitora (Banca Intesa). Moderator panela je bio Dušan Lalić, kopredsednik Odbora za finansijske usluge FIC-a (Generali Osiguranje).

Tokom dosadašnjeg rada, članice Saveta stranih investitora aktivno su doprinosile modernizaciji sektora finansijskih usluga u Srbiji, predlažući i podržavajući rešenja koja su značajno unapredila digitalno poslovanje i korisničko iskustvo. Među najvažnijim pomacima su uvođenje kvalifikovanog elektronskog potpisa u klaudu, razvoj online fiskalizacije i sistema elektronskih faktura, uspostavljanje prve

registrovane šeme elektronske identifikacije, kao i šira primena instant plaćanja putem nacionalnog IPS sistema i QR koda - od plaćanja mesečnih obaveza do kupovine u maloprodaji i online trgovini.

Brojne inicijative koje je poslovna zajednica pokretala ili podržavala već su pretočene u konkretna regulatorna i tehnološka rešenja, dok se realizacija drugih očekuje u narednom periodu. Nadležne institucije, a posebno Narodna banka Srbije, prepoznale su značaj ovih promena i kroz dalji razvoj regulatornog i infrastrukturnog okvira dale važan doprinos jačanju efikasnosti, dostupnosti i konkurentnosti finansijskog tržišta u Srbiji.