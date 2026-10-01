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Gotovo svaki vozač ih je primetio, ali malo ko zapravo zna čemu služe. Male bele kutije postavljene iznad ili pored semafora često izgledaju kao kamere ili radarski senzori, zbog čega ih mnogi povezuju sa snimanjem registarskih tablica, merenjem brzine ili kažnjavanjem prolaska kroz crveno.

Međutim, njihova najčešća uloga je mnogo jednostavnija - da pomognu semaforu da bolje upravlja saobraćajem. Ovi uređaji mogu da prikupljaju podatke o saobraćaju, poput broja vozila i intenziteta saobraćaja na pojedinim trakama.

Na osnovu tih informacija sistem može da prilagođava rad semafora i, kada je potrebno, produži ili skrati određenu fazu kako bi se smanjile gužve i nepotrebno čekanje.

Bele kutije mogu da ''vide'' vozilo i pre raskrsnice

U pojedinim sistemima ovi senzori praktično zamenjuju starije induktivne petlje koje su ugrađivane u asfalt. Njihov zadatak je da registruju da se vozilo približava raskrsnici ili da već čeka na crvenom svetlu.

Noviji sistemi, prema dostupnim informacijama, mogu da detektuju vozilo i na udaljenosti do oko 150 metara od raskrsnice. To omogućava semaforu da reaguje na situaciju na putu.

semafor Foto: Shutterstock

Ako se, na primer, vozilo približava raskrsnici, sistem može da zadrži zeleno svetlo još nekoliko sekundi. Ako u određenom pravcu nema vozila, signalizacija može ranije da promeni fazu.Cilj je da se zeleno svetlo ne troši bespotrebno tamo gde nema saobraćaja.

Ne služe nužno za kažnjavanje vozača

Važno je, međutim, napraviti razliku između uređaja za detekciju saobraćaja i kamera koje se koriste za kontrolu saobraćajnih prekršaja.

Postoje sistemi koji kamerom ili video-analizom prate položaj i broj vozila u saobraćajnim trakama, ali njihova funkcija može biti isključivo upravljanje semaforima. Drugim rečima, to što uređaj izgleda kao kamera ne znači automatski da snima vozače ili registracione tablice radi kažnjavanja. U zavisnosti od konkretnog sistema, mogu se koristiti različite tehnologije za detekciju vozila.

Zašto nekad imate utisak da semafor ''ne vidi'' automobil

Ovakvi sistemi mogu imati i svoje specifičnosti. Ako vozilo stane van zone koju senzor prati, moguće je da ga sistem ne registruje odmah. Vozaču tada može izgledati kao da semafor "ne vidi“ automobil i da zeleno svetlo nikako ne dolazi. Zbog toga je položaj vozila u odnosu na označenu zonu detekcije ponekad važan.

Mogu da pomognu i vozilima hitne pomoći

Sistemi za upravljanje saobraćajem mogu imati i dodatnu funkciju - davanje prioriteta vozilima hitnih službi. U pojedinim gradovima signalizacija može da registruje približavanje vatrogasnog vozila, ambulante ili policijskog vozila i promeni fazu semafora kako bi im omogućila brži prolazak kroz raskrsnicu.

Foto: Jakov Milošević

Na taj način tehnologija ne služi samo za smanjenje gužvi, već može imati i bezbednosnu ulogu.

Kako semafor zna koliko je automobila na putu

Senzori mogu prikupljati podatke o prisustvu i kretanju vozila u različitim trakama. Ti podaci se zatim prosleđuju kontrolnom sistemu, koji na osnovu opterećenja raskrsnice može da prilagođava trajanje signalnih faza.

U nekim sistemima uređaji mogu međusobno komunicirati radio-signalom i slati podatke centralnom kontroleru.Na taj način semafor ne radi uvek po unapred utvrđenom rasporedu, već može da reaguje na stvarnu situaciju na putu.

Zato sledeći put kada ugledate malu belu kutiju iznad semafora, nemojte automatski pretpostaviti da je reč o radaru ili kameri za kazne. U mnogim slučajevima ona je samo deo sistema za detekciju vozila i inteligentno upravljanje saobraćajem, čiji je cilj da semafor što bolje odgovori na trenutnu gužvu i smanji nepotrebno čekanje.