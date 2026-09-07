Vozačima koji poštuju ograničenje brzine otvara se zeleni talas: Ko žuri moraće da dreždi na semaforu
- Albukerki i Portland testiraju sistem 'Rest in Red' koji nagrađuje vozače koji poštuju ograničenje brzine. Semafor ostaje na crvenom dok senzori ne procene brzinu vozila koje prilazi raskrsnici.
- Ako vozač vozi u okviru propisa, zeleno svetlo može da dobije ranije, dok oni koji jure češće čekaju na crvenom. U Portlandu je prosečna brzina na jednoj raskrsnici pala sa oko 63 na 48 km/h.
Dva američka grada testiraju neobičan način kontrole brzine koji vozače praktično nagrađuje ako poštuju ograničenje brzine.
U Albukerkiju u Novom Meksiku i Portlandu u Oregonu koristi se sistem poznat kao "Rest in Red".
Semafor, kada nema vozila, podrazumevano ostaje na crvenom. Senzori zatim detektuju vozilo koje prilazi raskrsnici i njegovu brzinu.
Nagrada za poštovanje propisa
Ako vozač ide u okviru ograničenja, sistem može ranije da mu uključi zeleno svetlo. Oni koji prilaze prebrzo imaju veću šansu da naiđu na crveno i sačekaju.
Portland je tehnologiju uveo na delovima jedne od najopasnijih saobraćajnica u gradu. Na prvoj testiranoj raskrsnici prosečna brzina pala je sa oko 63 km/h na 48 km/h, koliko iznosi propisano ograničenje.
Sistem je kasnije proširen i na još nekoliko raskrsnica duž iste saobraćajnice.
Albukerki je sličnu tehnologiju postavio na ulicama gde su građani godinama prijavljivali probleme sa prekoračenjem brzine i saobraćajnim nezgodama.
Grad istovremeno koristi i automatsku kontrolu brzine, kao i koordinisane semafore podešene na oko 48 km/h.
Jednostavna ideja
Za razliku od klasičnih kamera za kontrolu brzine, ovaj sistem ne mora da kažnjava vozača koji prekorači ograničenje. Umesto toga, vozačima koji poštuju pravila omogućava brže prolazak kroz raskrsnice.
Ideja je jednostavna: ako vozač zbog poštovanja ograničenja češće "uhvati" zeleno, dok onaj koji juri mora da čeka na crvenom, bezbedna vožnja postaje i praktičnija.
Kurir Biznis/B92