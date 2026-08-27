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Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine danas je Vlada Republike Srbije usvojila je Program zaštite prirode Srbije za period 2026–2031. godine, sa ciljem uspostavljanja efikasnog sistema zaštite prirode, zaustavljanja gubitka biodiverziteta i očuvanja i obnove ekosistema.

Ministarka Sara Pavkov istakla je da je ovo veliki dan za zaštitu prirode u Srbiji i da se usvojenim Programom zaštite prirode Srbije za period 2026–2031. godine na celovit način utvrđuju ciljevi i mere za zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta u Republici Srbiji.

„Naš cilj je da do 2031. godine Srbija ima efikasan i integrisan sistem zaštite prirode koji sprečava gubitak biodiverziteta, podstiče obnovu ekosistema i jača njihovu otpornost na klimatske promene. Program ima za cilj da unapredi sistem zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta u Republici Srbiji razvojem efikasnog sistema zaštite i upravljanja vrstama, tipovima staništa, zaštićenim područjima i ekološkom mrežom uključujući i Natura 2000, smanjenjem negativnih uticaja na biodiverzitet i unapređenjem institucionalnog i zakonodavnog okvira, jačanjem kapaciteta na svim nivoima“, rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla i da je Program usklađen sa Kunming–Montreal globalnim okvirom za biodiverzitet, ciljevima Strategije EU o biodiverzitetu do 2030. godine i Zelenom agendom za Zapadni Balkan.