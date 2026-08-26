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Prema trenutnim računicama, za grejanje prosečnog domaćinstva od 60 kvadrata najisplativije je koristiti drva, dok će oni koji se greju direktno na struju platiti ubedljivo najvišu cenu.

Evo detaljnog pregleda troškova po energentima za grejnu sezonu u domaćinstvu površine 60 kvadratnih metara:

Drva

Ovo je i dalje najjeftinija opcija, za koju je potrebno izdvojiti od 56.000 do 110.000 dinara, u zavisnosti od efikasnosti peći. Za navedenu kvadraturu neophodno je između 8 i 10 kubika drva.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Ipak, treba imati na umu da u ovu računicu nije uključena usluga sečenja, kao i da se tokom jeseni očekuje dalji rast cena. Ukupno gledano, grejanje na drva može koštati nešto više od 50.000 dinara za celu sezonu po trenutnim uslovima.

Gas

Grejanje na plavi energent predstavlja jednu od povoljnijih varijanti, sa procenjenim sezonskim troškom od oko 59.500 dinara.

Foto: Shutterstock, Kurir, printscreen/EPS

Aktuelna cena gasa, sa uračunatim porezima i taksama, iznosi 4,50 dinara po kilovat-satu, mada konačna cena može zavisiti i od distributivnog područja.

Ugalj

Domaćinstvima je za zimu u proseku potrebno 3,2 tone uglja, što ukupno košta između 48.000 i 89.600 dinara. Cena po toni se trenutno kreće od 15.000 do 28.000 dinara. Radi poređenja, prošle godine se ista količina uglja mogla nabaviti za prosečno 70.000 dinara.

Pelet

Za grejanje na pelet potrebno je oko 2,5 tone, što predstavlja trošak od 90.000 do 117.500 dinara za sezonu.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Cena tone peleta najčešće iznosi između 36.000 i 44.000 dinara, mada se u oglasima može naići i na cene koje dostižu 47.000 dinara.

Struja

Električna energija predstavlja najskuplji način grejanja, posebno zbog poskupljenja od 6,6 odsto s početka oktobra prošle godine. Najekonomičnija varijanta na struju je korišćenje TA peći koja se puni isključivo noću po jeftinijoj tarifi, što za sezonu iznosi oko 100.000 dinara. S druge strane, direktno grejanje na struju, koje brzo uvodi potrošače u plavu i crvenu zonu, koštaće papreno - prosečan trošak iznosi čak oko 250.000 dinara.

Sudeći prema ovim podacima, domaćinstva koja još uvek nisu obezbedila ogrev moraće dobro da preračunaju svoje opcije, ali i da se pripreme na veće udare na kućni budžet u odnosu na prethodnu zimu.