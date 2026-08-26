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Masline obično vezujemo za Grčku, Italiju, Španiju i obale Jadranskog mora, ali prizor iz jednog sela u Topličkom kraju pokazuje da ova mediteranska biljka može da uspeva i znatno dalje od mora.

Iz Španije stigle u Srbiju

Masline su u Gojinovac uvezene 2014. godine, a danas ih ima osam. Prema rečima Marka Jakšića iz tamošnje vinarije, najstarija među njima ima oko pet vekova, dok su ostala stabla stara između 150 i 300 godina, kako prenosi eKapija.

Pokazalo se da mogu da opstanu i u klimatskim uslovima Toplice, pa domaćini već razmišljaju o proširenju zasada.

Masline uz odgovarajuće agrotehničke mere i zaštitu tokom zime mogu da daju i solidan rod.

Prošla godina bila je posebno dobra, dok je ove sezone situacija drugačija.

Majski mraz uticao je na biljke, pa je ovogodišnji rod manji.

Zimi im prave posebne kućice

Iako domaćini primećuju da klima ovog područja sve više dobija pojedine karakteristike mediteranske, masline ipak zahtevaju dodatnu zaštitu kada stignu hladni meseci.

Rešenje su pronašli u posebnim kućicama napravljenim od pleksiglasa.

U njih tokom zime postavljaju grejalice kojima temperaturu održavaju oko nule. Kako objašnjavaju, nema potrebe da temperatura bude viša - najvažnije je sprečiti da masline budu izložene jačem minusu.

Tako su stabla, od kojih su neka stotinama godina stara, uspela da se prilagode uslovima koji se prilično razlikuju od onih u njihovoj postojbini.

Maslinovo ulje ipak nije u planu

Iako nameravaju da povećaju broj stabala, u Gojinovcu za sada ne razmišljaju o pokretanju ozbiljnije proizvodnje maslina ili maslinovog ulja.

Grožđe i vino ostaju glavni posao, dok će masline prvenstveno imati dekorativnu ulogu i biti svojevrsna atrakcija za posetioce.

A vinogradi u Toplici ove godine imaju razloga za optimizam. Rane sorte grožđa donele su odličan rod i kvalitet, a njihova berba trebalo bi da počne naredne nedelje. Kasnije sorte, među kojima je i prokupac, na berbu će čekati do kraja jeseni.