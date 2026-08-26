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Oglas za nekretninu u Splitu izazvao je lavinu reakcija na Redditu. U centru pažnje našao se stan od svega 13,5 kvadratnih metara koji se prodaje za čak 90.000 evra. Jednostavna računica pokazuje koliko je reč o ekstremnoj ceni - oko 6.666 evra po kvadratu. To je odmah izazvalo podsmeh, nevericu, ali i raspravu o tome kuda ide hrvatsko tržište nekretnina.

Jedan korisnik pokušao je da objasni zbog čega mali stanovi gotovo uvek postižu znatno višu cenu po kvadratu od velikih nekretnina.

"Ja sam to odavno ovako sebi objasnio: papir za stan košta X, a onda plaćaš Y po kvadratu. Tako mali stanovi ispadnu skupi po kvadratu, a veliki jeftini ako gledaš ukupan trošak. Tri do četiri godine, dok sam razgledao i kupio stan, ovo je važilo u okviru nekoliko procenata. Ovde bih rekao da pričamo o 50.000 evra plus 3.500 evra po kvadratu“, napisao je jedan korisnik, uz napomenu da trenutno nije u procesu kupovine pa ne može da proceni koliko njegova teorija odgovara aktuelnom tržištu.

"Mora jednom da pukne“

Drugi korisnik je na objavu reagovao kratko i bez mnogo optimizma:

"Ma mora ovaj balon jednom da pukne. Ne može ovo više ovako.“

Usledio je i odgovor autora objave, koji je upozorio na moguću posledicu takvog razvoja tržišta:

"I onda će krenuti nenormalno iznajmljivanje stanova.“

"Kad pukne, tek su onda ljudi naj*ebali. Misliš da je 2008. sirotinja pokupovala tone jeftinih stanova?“, odgovorio je drugi komentator, povlačeći paralelu sa finansijskom krizom i pucanjem tržišta nekretnina.

Ipak, najveći broj reakcija odnosio se upravo na veličinu stana. Jedan korisnik je sarkastično zaključio: "Slobodna čim vidi ovaj post“, dok je drugi napisao: "Bome, garaže opet poskupele.“

Komentari su se nastavili u istom tonu. "Stan“, napisao je jedan korisnik, stavljajući reč pod navodnike, dok je drugi samo izračunao cenu po kvadratu: "6.666,66.“

Bilo je i komentara koji su se direktno rugali rasporedu i veličini prostora.

"Đavo u njih ušao“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi pitao: "Šta ćemo s njima?“

Aluzije na mali prostor

"Kakav je to prostor za kupatilo, je li iznad sudopera?“, našalio se jedan komentator, dok je drugi dobacio: "Biće se sere i piša u sudoperu s obzirom na kvadraturu.“

Neko je, pak, pokušao da pronađe barem jednu prednost ovako malog prostora:

"Ima mesta i za bicikl da se ostavi.“

Posebno oštar komentar glasio je:

„Moraš da imaš jebeno dobar želudac da nekome uzmeš 90.000 za 13 kvadrata“, dok je jedan korisnik celu situaciju sažeo u dve reči: "Dno dna.“

Iza Redditovih šala, međutim, krije se ozbiljnija priča o hrvatskom tržištu nekretnina, koje poslednjih godina beleži snažan rast cena.

Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, cene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom tromesečju 2026. godine bile su u proseku 14,3 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. U odnosu na poslednje tromesečje 2025. godine, cene su porasle dodatnih 3,3 odsto.

Posebno snažan rast zabeležen je u Zagrebu. Cene stambenih objekata u glavnom gradu za godinu dana porasle su 14,7 odsto, dok su na Jadranu bile više 12,6 odsto. Zagreb je u prvom tromesečju ove godine na kvartalnom nivou zabeležio rast od 4,8 odsto, dok je na Jadranu rast iznosio 2,3 odsto.

Kada je reč o novogradnji, prosečna cena prodatih novih stanova u Hrvatskoj tokom 2025. godine iznosila je 2.809 evra po kvadratnom metru, dok je u Zagrebu prosek bio 3.129 evra. U drugoj polovini 2025. godine prosečna cena novogradnje u Zagrebu dodatno je porasla na 3.428 evra po kvadratu.