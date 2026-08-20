Slušaj vest

Stanari novogradnje u širem centru Zagreba suočavaju se sa ozbiljnim problemima i nepravilnostima u upravljanju zgradom. Sumnjaju na malverzacije sa troškovima fonda za održavanje, kao i na neovlašćeno korišćenje zajedničkih resursa. U celoj priči, prema njihovim navodima, sporna je uloga investitora, predstavnika stanara i upravnika zgrade.

Prema svedočenju jednog od stanara, objavljenom na društvenoj mreži Reddit, sumnje su počele u aprilu ove godine, kada je zabeležen neuobičajeno veliki skok zajedničke potrošnje energije.

Detaljnom proverom utvrđeno je da je uzrok naglog povećanja troškova bilo testiranje sistema u novom delu objekta koji je još u izgradnji. Od tri predviđene dilatacije zgrade, treća se još dovršava, a na postojeću infrastrukturu navodno je priključena bez znanja i odobrenja stanara koji su već uselili u zgradu.

Neovlašćeno priključenje na sistem grejanja

"Za treću su se u aprilu neovlašćeno spojili na našu zgradu i testirali sistem podnog grejanja za tu treću dilataciju. Nama, stanarima, zajednička potrošnja povećala se do 700 odsto i tada smo zapravo počeli da istražujemo šta se dešava i saznali ovo“, tvrdi korisnik Reddita.

Prema njegovim navodima, investitor sada pokušava da izbegne odgovornost.

"Investitor se sada pravi lud, namerno je ovo uradio u nadi da ga niko neće primetiti. Na svako pitanje o tome sledi verbalni napad na stanare. Investitor je ljut jer je otkriven, a rešenja su im na nivou - nakon tri popijene pive smislio sam nešto“, navodi stanar.

Dodatni problem, prema tvrdnjama stanara, predstavlja činjenica da je predstavnika stanara postavio sam investitor, što, kako smatraju, dovodi u pitanje njegovu nezavisnost i sposobnost da zastupa interese vlasnika stanova.

"Nema ni trunku samopoštovanja i nekakve moralne etike da ovu situaciju sada reši, sve je onako kako investitor kaže“, navodi se u objavi. Stanar dodaje da su nakon postavljanja pitanja izgubili potpuni uvid u stanje računa fonda za održavanje.

Ko ima pristup službenoj komunikaciji zgrade?

Stanari su zabrinuti i zbog pitanja privatnosti i službene komunikacije unutar zgrade.

Prema njihovim navodima, službenom imejlu namenjenom predstavniku stanara pristup imaju investitori, njihova deca, kao i upravnik zgrade. Istovremeno, odgovori koji stižu sa te adrese nisu potpisani, zbog čega stanari ne mogu da utvrde ko zapravo komunicira u ime predstavnika.

Sumnjivi troškovi na računu fonda za održavanje

Pregledom dostupnih podataka stanari su, kako tvrde, primetili da se novcem iz fonda za održavanje finansiraju i stavke koje bi, prema njihovom mišljenju, trebalo da plati sam investitor.

Među spornim troškovima navode kosilicu za održavanje zelene površine koja je u privatnom vlasništvu investitora, kao i ormariće za vatrogasne aparate čija vrednost premašuje 2.000 evra bez PDV-a.

"Sve što su zapravo investitori trebalo da pokriju“, navodi stanar, pitajući korisnike Reddita da li je tužba jedino rešenje.

Stanari traže smenu predstavnika

Ostali korisnici Reddita savetovali su stanarima da što pre reaguju i pokrenu smenu sadašnjeg predstavnika stanara.

"Ako vas se skupi više od 50 odsto, možete da opozovete i smenite sadašnjeg predstavnika stanara. Napravite dopis, skupite potpise. To onda treba da dostavite upravniku zgrade, sa nekim njegovim nadležnim, na primer iz GSKG“, navodi se u jednom od komentara.

U raspravi se ističe i potreba za pravovremenim pravnim delovanjem prema investitoru, posebno dok radovi na objektu još traju.

"I ovo treba napraviti što pre dok investitor još gradi i ima novca. Jer mnogi, nakon što završe gradnju, pokupe novac sa računa, plate državi šta moraju i pošalju firmu u stečaj. Tada možeš da tužiš, ali baba s kolačima je prošla“, zaključuje jedan od komentara na Redditu.