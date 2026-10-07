Slušaj vest

Odlazak u penziju za mnoge više ne znači i potpuni prestanak rada. Deo penzionera nastavlja da bude radno aktivan zbog dodatne zarade, ali i zbog želje da ostanu aktivni i zadrže svakodnevnu rutinu.

Honorarni poslovi otvaraju prostor za povremene ili fleksibilnije angažmane, posebno za ljude koji ne žele da rade puno radno vreme.

Čuvanje dece - posao koji se sve više traži

Jedna od usluga za koju postoji potražnja jeste povremeno čuvanje dece. Tržište dadilja u Srbiji poslednjih godina postaje sve profesionalnije, a ponuda ne uspeva uvek da prati potražnju.

Penzioneri i honorarne dadilje u Srbiji čuvanje dece trenutno naplaćuju između 500 i 1.000 dinara po satu, u zavisnosti od grada, broja dece i dodatnih obaveza.

To znači da bi, na primer, angažman od četiri sata nedeljno u Beogradu po prosečnoj traženoj satnici iznosio od oko 2.000 do 4.000 dinara. Za veći broj sati, prihod raste proporcionalno.

Foto: Shutterstock

Ipak, nije dovoljno samo imati slobodno vreme. Roditelji sve češće traže iskustvo, preporuke, pouzdanost, komunikacione veštine, a za neke angažmane i dodatna znanja poput prve pomoći.

Ko ima znanje može da ga naplati

Penzioneri koji su tokom radnog veka stekli određenu stručnost mogu dodatni prihod ostvariti upravo kroz ono što već znaju.

Bivši nastavnici, profesori, muzičari ili stručnjaci iz različitih oblasti mogu, u skladu sa svojim znanjem i pravilima koja važe za konkretnu vrstu angažmana, raditi individualno sa klijentima.

Čuvanje i obilazak kuća i kućnih ljubimaca

Čuvanje kuća pruža penzionerima idealnu priliku za stabilan honorarni posao u stabilnom okruženju, sa zadacima koji uglavnom obuhvataju obilazak nekretnine, zalivanje biljaka, preuzimanje pošte i održavanje domaćinstva. Prosečna dnevnica za osnovni obilazak i čuvanje prazne kuće u Srbiji kreće se između 1.500 i 3.000 dinara.

Foto: Shutterstock

Ukoliko ponuda uključuje i dodatnu brigu o kućnim ljubimcima (tzv. pet sitting), dnevnica raste jer standardni boravak životinja ili individualna kućna nega podižu cenu za dodatnih 1.500 do 2.500 dinara po danu.

S druge strane, uobičajena je i praksa celodnevnog čuvanja imanja gde se penzionerima, u zamenu za održavanje i stalno prisustvo, nudi potpuno besplatan smeštaj uz plaćene režije.

Da li je 100 evra zarade nedeljno moguće?

Na osnovu navedenih satnica i dnevnica, penzioner koji bi, na primer, radio četiri sata nedeljno na čuvanju dece, mogao bi da zaradi oko 2.000 do 4.000 dinara nedeljno. Ako bi uz to održao nekoliko privatnih časova, uz satnicu od 1.000 do 2.500 dinara, dodatna zarada bi mogla značajno da poraste.

Kod čuvanja kuća i obilaska nekretnina, gde se dnevnica kreće od 1.500 do 3.000 dinara, nekoliko angažmana nedeljno može doneti više hiljada dinara dodatnog prihoda.

Kombinovanjem dva ili više ovakvih poslova moguće je približiti se zaradi od 9.000 do 12.000 dinara nedeljno, ali konačan iznos zavisi od broja angažmana, dostupnog vremena i potražnje u mestu u kojem penzioner živi.

Penzija i dodatna zarada mogu zajedno

Najvažnije je da penzioner pre početka rada proveri koji oblik angažovanja odgovara njegovoj situaciji i kakve obaveze postoje prema PIO fondu i poreskim propisima.

Korisnici starosne penzije mogu potpuno legalno da se angažuju preko ugovora o radu ili ugovoru o delu, a da pritom ne izgube pravo na svoju redovnu mesečnu penziju. Ovo pravilo ne važi jednako za sve vrste penzija, tako za korisnike porodične ili invalidske penzije važe posebni propisi.

Dodatni posao za penzionera ne mora da znači povratak na posao od osam sati dnevno. Za neke će to biti nekoliko sati nedeljno i povremeni angažman, za druge ozbiljniji posao.