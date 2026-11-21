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Hrvatsku ponovo potresa upozorenje zbog nebezbednog mesnog proizvoda. Treći put u samo mesec dana sa tržišta se povlači pančeta istog proizvođača, nakon što je ukazano na moguću prisutnost opasne bakterije Listeria monocytogenes.

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je novo obaveštenje o povlačenju proizvoda kompanije Mijukić-Prom iz Runovića, a ovoga puta reč je o pančeti koja se prodavala u trgovinama Žabac Food Outlet u Zagrebu i Velikoj Gorici.

Povlačenje je pokrenuto iz predostrožnosti, zbog moguće prisutnosti bakterije u sirovini korišćenoj za proizvodnju.

Koji proizvod se povlači?

Prema informacijama Državnog inspektorata, opoziv se odnosi na proizvod Pančeta kockice VP, u pakovanju od 550 grama.

Ovo je već treći slučaj u samo mesec dana u kojem se upozorenje odnosi na pančetu istog proizvođača. Posebnu pažnju izaziva činjenica da se proizvodi povlače kod različitih trgovaca.

Iako je reč o zasebnim obaveštenjima i konkretnim serijama proizvoda, ponavljanje upozorenja dodatno skreće pažnju na pitanje bezbednosti hrane.

Koliko je opasna pronađena bakterija?

Bakterija Listeria monocytogenes izaziva listeriozu, zaraznu bolest koja se može preneti konzumiranjem kontaminirane hrane.

Posebno su ugrožene trudnice, novorođenčad, starije osobe i ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Infekcija može izazvati povišenu temperaturu, bolove u mišićima, mučninu i dijareju, dok u težim slučajevima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Potrošačima koji su kupili sporni proizvod savetuje se da ga ne konzumiraju.

Iz Državnog inspektorata naglasili su da se najnovije povlačenje odnosi isključivo na navedeni proizvod, sa preciziranom oznakom serije i rokom trajanja.