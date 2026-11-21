"Nadam se da tu postoji mogućnost da ovi ljudi iz te međunarodne organizacije, čiju smo zastavu primili, možda mogu to da pomere za mesec ili dva, da bi oni imali dovoljno vremena. Ali ako ne krenete u posao na vreme, i ako mi sada radimo sve što možemo da radimo da se to napravi, uradi, da to bude veličanstvena manifestacija za našu zemlju. Iako će im sasvim sigurno doći mnogo manje ljudi nego da smo mi ostali na vlasti, jer imate veliki deo prijatelja koji će doći na manje vremena, ili koji neće doći, i tako dalje, dakle zbog svega", rekao je Vučić u intervjuu za TV Informer u Skupštini Srbije.