Slušaj vest

U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 204 dinara, što znači da je pojeftinio za tri dinara u odnosu na prošlu nedelju, dok je cena dizela ostala nepromenjena. Cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 sati.

Ove nove cene naftnih derivata važiće do petka, 27. novembra 2026. godine.

On je objasnio da, zahvaljujući licencama koje je izdao OFAC, MOL sada može ne samo da pregovara o preuzimanju udela u NIS-u, već i da pokrene povezane postupke za dobijanje regulatornih odobrenja, kao i da započne kupovinu hartija od vrednosti neophodnih za izmirenje kupoprodajne cene.

Ipak, on je istakao da na putu ka preuzimanju NIS-a i dalje postoje određene prepreke.

Kako je naveo, za zaključenje transakcije neophodna su i dodatna odobrenja, među kojima su saglasnost nadležnih organa za zaštitu konkurencije, dodatna licenca OFAC-a, kao i odobrenje ruske države, odnosno saglasnost ruske strane kao prodavca.