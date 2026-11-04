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Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i kandidat "Studentske liste - Studenti pobeđuju" za poslanika Skupštine Srbije Dejan Radivojević izjavio je danas da bi ukidanje mere Vlade Srbije o smanjenju akciza na naftne derivate za 25 odsto moglo značajno da podigne maloprodajne cene goriva.

- Ako se ta mera ukine i celokupni iznos se prelije na maloprodajne cene, možemo očekivati poskupljenje benzina za preko 21 dinar, odnosno dizela za preko 22 dinara po litru. Vlada može da donese novu odluku i u tehničkom mandatu, u okviru svojih ovlašćenja - kazao je on na konferenciji za novinare.

Radivojević je podsetio da važeća odluka o privremenom smanjenju akciza na gorivo, koju je donela Vlada Srbije u tehničkom mandatu, ističe 8. novembra.

Dodao je da bi, pošto se konstituiše nova vlast, mogla da se razmatra izmena Zakona o akcizama.