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Zakazivanje termina za izdavanje lične karte i pasoša od sada je moguće i uz pomoć Digitalnog asistenta na portalu eUprava, a direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je da je ovo prvi korak u široj primeni veštačke inteligencije u eUpravi.

Kazao je da je cilj da više od 150 usluga elektronske uprave bude dostupno na jednostavniji način.

Jovanović je za RTS rekao da je elektronsko zakazivanje termina za ličnu kartu i pasoš jedna od prvih usluga uvedenih na portalu eUprava. Zahvaljujući toj usluzi, građani mogu jednostavno da zakažu termin, bez donošenja izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, kaže Jovanović.

pregled cenovnika trgovaca Mihailo Jovanović Foto: Kurir

Kako je naveo, portal je pre godinu dana unapređen asistentom zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, koji je građanima olakšao pronalaženje usluga, a od pre dva dana omogućeno je i da putem tog asistenta u potpunosti obave postupak elektronskog zakazivanja.

- Građani više ne moraju da pretražuju menije na portalu kako bi pronašli uslugu i zakazali termin. Dovoljno je da u razgovoru sa AI asistentom, običnim govornim jezikom, zatraže prvi slobodan termin u bilo kojoj policijskoj stanici u Srbiji, gde mogu da izvade novu ličnu kartu ili pasoš - objasnio je Jovanović.

Tokom razgovora sa asistentom, građani navode grad i policijsku stanicu u kojoj žele da obave posao, nakon čega im se nudi prvi slobodan termin. Ukoliko im predloženi datum ne odgovara, mogu da zatraže drugi.

Jovanović je naglasio da građani ne moraju da koriste administrativni i birokratski jezik, već sa asistentom mogu da razgovaraju slobodno, kao u svakodnevnoj komunikaciji.