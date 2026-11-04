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Kompanija NC Properties iz Beograda podnela je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje robne kuće Hornbach sa pratećim objektima na području Bubanj potoka, u gradskoj opštini Voždovac.

Planirana lokacija nalazi se na katastarskoj parceli 1994 KO Zuce, južno od nekadašnje naplatne rampe Bubanj potok, u okviru privredno-komercijalne zone duž auto-puta Beograd–Niš, osnosno nedaleko od postojeće robne kuće Ikea.

Prostiraće se na skoro 4 hektara

Parcela obuhvata 39.950 kvadrata, odnosno gotovo četiri hektara, a prema dostavljenoj dokumentaciji na njoj trenutno nema izgrađenih objekata. Planom je predviđeno uređenje i nasipanje terena, kao i izgradnja robne kuće i prateće infrastrukture.

Glavni objekat biće slobodnostojeća, pretežno prizemna zgrada spratnosti Pr+Mz, dimenzija približno 91 x 194 metra. Ukupna bruto korisna površina kompleksa iznosiće 16.302,10 kvadrata, dok je planirano ukupno 410 parking mesta.

U okviru kompleksa, pored robne kuće, predviđeni su reklamni totem, objekat rezervoara za hidrantsku i sprinkler mrežu, kao i pumpna stanica.

Dva prodajna programa

Prodajni prostor biće organizovan u dve celine – za građevinski materijal i baštenski program. U prizemlju su planirani i prateći sadržaji, uključujući toalete, utovarno-istovarne punktove, prostore za manipulaciju i privremeno odlaganje robe, kao i prostor za uslužno sečenje i obradu materijala.

Na mezaninu iznad glavnog ulaza biće smeštene prostorije za zaposlene, garderobe sa tuševima, kancelarije, dnevni boravak sa barom i kuhinjom, sala za sastanke i prateće prostorije. Idejnim rešenjem predviđena su dva ulaza za posetioce, osam evakuacionih izlaza, službeni ulaz za zaposlene i pet ulaza za utovar robe.

Maksimalna visina objekta iznosiće 12,5 metara.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu podnet je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u dokumentaciju i dostavi mišljenja do 23. novembra.

Nemački maloprodajni lanac za opremanje doma i bašte Hornbach nastavlja pripreme za ulazak na srpsko tržište, a prvi konkretni koraci načinjeni su u aprilu kada je urbanistički projekat za izgradnju mega prodavnice bio na javnoj prezentaciji na sajtu Grada Subotice.

Kako je ranije najavljeno iz kompanije, prve mega prodavnice ne očekuju se pre kraja 2027. godine.