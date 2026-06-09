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Reč je o kompanijama koje se bave maloprodajom sportske opreme, obuće i odeće, a upravljaju širokom mrežom prodavnica i internet prodajnih kanala širom centralne i istočne Evrope.

Kompanija BDS Co. će na ovaj način peuzeti prodavnice u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Sport Vision trenutno posluje u 13 evropskih država i zapošljava više od 6.500 radnika, pa bi ova transakcija mogla da predstavlja najveći poslovni potez u istoriji grupacije i dodatno učvrsti njenu poziciju među vodećim trgovcima sportskom opremom u regionu.

Od Bijeljine do regionalnog lidera

Tokom poslednje dve decenije Sport Vision je izrastao u jednog od najvećih trgovaca sportskom opremom u ovom delu Evrope, piše Biznisinfo. Kompanija danas posluje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Iza tog uspeha nalazi se Dragan Stanojlović, privrednik poreklom iz Bijeljine, koji je godinama razvijao mrežu prodavnica sportske opreme širom regiona. Najavljena akvizicija kompanija poljske grupacije MIG predstavlja nastavak strategije širenja koja traje već godinama.

Da je reč o ozbiljnom poslovnom sistemu pokazuju i poslovni rezultati kompanije Sport Vision u Bosni i Hercegovini. Prema poslednjim dostupnim podacima za 2025. godinu, kompanija je ostvarila: prihode od 339,9 miliona konvertibilnih maraka (174 miliona evra), dobit od 54,8 miliona KM (28 miliona evra), prosečno 1.232 zaposlena radnika.

Poređenja radi, pre pet godina prihodi kompanije iznosili su 144 miliona KM (74 miliona evra), dok je dobit bila oko 15 miliona maraka (7,7 miliona evra), što pokazuje koliko je poslovanje raslo u relativno kratkom vremenskom periodu.

Drugi veliki biznis - retail parkovi

Iako ga javnost prvenstveno povezuje sa Sport Visionom, Stanojlović poslednjih godina intenzivno razvija i poslove u sektoru komercijalnih nekretnina.

Zajedno sa poslovnim partnerom Milošem Ćurčićem stoji iza kompanije City Mall Bijeljina, koja je postala jedan od najaktivnijih investitora u retail parkove u Bosni i Hercegovini.Kompanija već poseduje velike retail parkove u Brčkom i Zvorniku, kao i kompleks u Doboju, koji se ubraja među najveće šoping centre u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno se realizuje i veliki projekat East Sarajevo City Park u Istočnom Sarajevu. City Mall je prošle godine ostvario prihode veće od 13 miliona KM i dobit od približno 7,2 miliona maraka, što potvrđuje da je reč o izuzetno profitabilnom poslovnom modelu zasnovanom na upravljanju komercijalnim nekretninama i izdavanju poslovnih prostora.

Novi gradski kvart u Prijedoru

Da ambicije Dragana Stanojlovića i njegovog partnera Miloša Ćurčića prevazilaze klasične retail parkove pokazuje i njihov najnoviji projekat u Prijedoru. Kompanija City Mall dobila je saglasnost za transformaciju prostora nekadašnje Stare ciglane u naselju Čirkin Polje, jedne od najvećih neiskorišćenih urbanih zona u gradu.

Na površini od oko 11 hektara planirana je izgradnja potpuno novog stambeno-poslovnog kvarta sa višeporodičnim stambenim zgradama, poslovnim objektima i velikim retail parkom. Ukupna bruto građevinska površina planiranih objekata premašuje 160.000 kvadratnih metara, što ovaj projekat svrstava među najveće urbane razvojne poduhvate u Prijedoru u poslednjih nekoliko decenija.

Posao koji može promeniti tržište

Najavljeno preuzimanje kompanija Marketing Investment Groupa pokazuje da ambicije grupacije Sport Vision više nisu vezane samo za tržište bivše Jugoslavije.

Ulaskom u nove akvizicije širom centralne Evrope kompanija dodatno jača svoje prisustvo na nekim od najvažnijih regionalnih tržišta, a mnogi ovu transakciju već ocenjuju kao jednu od najvećih u sektoru sportske maloprodaje poslednjih godina.

Iako finansijski detalji još nisu objavljeni, jasno je da bi ova akvizicija mogla značajno da utiče na odnose snaga na evropskom tržištu sportske opreme.