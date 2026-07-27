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Foto: PA / PA Images / Profimedia

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Milijarder i škotski naftni magnat ser Ian Vud preminuo je u 84. godini. Biznismen je preminuo mirno, okružen porodicom u svom domu.

Ser Ian bio je jedan od najbogatijih ljudi u Škotskoj i rukovodio je kompanijom Wood Group sa sedištem u Aberdinu.

Svoje bogatstvo stekao je u industriji nafte u Severnom moru, gde je izgradio inženjersku i konsultantsku kompaniju.

U saopštenju njegove porodice, ser Ian je opisan kao "posvećen suprug, otac i deda".

U saopštenju se navodi:

- Dok su ga mnogi poznavali kao preduzetnika, filantropa i jednog od najuticajnijih poslovnih lidera Škotske, oni koji su mu bili najbliži pamtiće ga pre svega po njegovoj ljubaznosti, velikodušnosti, odlučnosti i nepokolebljivoj posvećenosti porodici.

Porodica je dodala:

- Uprkos brojnim dostignućima i priznanjima, ser Ian je bio najponosniji na svoju porodicu.

Bio je posvećen suprug lejdi Helen tokom 55 godina braka, brižan otac Niku, Grejemu i Geretu, kao i deda njihovoj sedmoro dece.

Nije bio samo izvor mudrosti, podrške i snage svojoj porodici, već i mnogim drugim ljudima koji su ga poznavali.

Porodica želi da izrazi iskrenu zahvalnost zdravstvenim radnicima koji su brinuli o ser Ianu, kao i brojnim ljudima i kolegama širom sveta koji su mu tokom života pružali podršku, prijateljstvo i dobrotu.

Foto: Andrew Milligan / PA Images / Pr

Nasleđe ser Iana živeće kroz bezbroj života koje je dotakao, organizacije čijem je stvaranju doprineo i vrednosti koje je zastupao tokom svog života.

Porodica s poštovanjem moli za privatnost u ovom trenutku dok tuguje zbog njegovog gubitka. Neka čaj na nebu uvek bude "ekstra vruć".

O kompaniji Wood Group

Kompanija je prvobitno počela kao porodični ribarski biznis, pre nego što je ser Ian preuzeo upravljanje njome 1967. godine.

Tokom narednih decenija osnovao je posebnu inženjersku kompaniju koja je pružala usluge brzo rastućoj industriji nafte u Severnom moru.

Na vrhuncu poslovanja, Wood Group je vredela više od 5 milijardi funti i obavljala poslove u energetskom sektoru širom sveta.

Ser Ian, koji se povukao sa mesta predsednika kompanije 2012. godine, proglašen je vitezom 1994. godine zbog doprinosa industriji nafte i gasa.

Kasnije je postao član Reda čička (Order of the Thistle), najvišeg škotskog viteškog ordena.

Svoj filantropski rad sprovodio je kroz Wood Foundation, fondaciju koju je osnovao 2007. godine.

Fondacija se bavi brojnim ulaganjima i humanitarnim projektima u oblastima poljoprivrede i zaštite prirode u istočnoj Africi, kao i projektima u Škotskoj.

Nekoliko škotskih političara odalo je počast ovom biznismenu nakon vesti o njegovoj smrti.