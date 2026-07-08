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Sada je vrednost njihovih udela zajedno narasla na 8,9 milijardi dolara nakon što je startap sa sedištem u Milanu izlistan na Nasdaq-u uz procenjenu vrednost od 18,4 milijarde dolara.

AOL. Evernote. Vimeo. Eventbrite. Nekadašnje tehnološke zvezde, a danas svi u vlasništvu iste kompanije – malo poznatog italijanskog startapa Bending Spoons. Od osnivanja 2013. godine, kompanija je preuzela više od 50 aplikacija i internet servisa koji su zapali u stagnaciju i objedinila ih u jedinstveno poslovanje koje je 2025. ostvarilo prihod od 1,3 milijarde dolara.

Reč je o „najboljem spoju Berkshire Hathaway-a i tehnološke kompanije”, rekao je izvršni direktor Luka Ferari (Luca Ferrari) za Forbes.

Izlazak na berzu i struktura investitora

Kompanija sa sedištem u Milanu izašla je na berzu Nasdaq, prikupivši 1,7 milijardi dolara uz procenjenu vrednost od 18,4 milijarde dolara, što je najveći izlazak evropskog startapa na berzu od 2023. godine. Ferari i njegovi suosnivači već su bili milijarderi nakon što je Bending Spoons u krugu finansiranja u oktobru 2025. procenjen na 14 milijardi dolara. Sada njihov zajednički udeo premašuje tržišnu vrednost poznatih italijanskih kompanija poput proizvođača guma Pirelli i banke Banca Generali.

Izlazak na berzu doneo je i potencijalno veliku zaradu investitorima. Među najvećima su:

Baillie Gifford (britanski investitor) – udeo vredan 1,2 milijarde dolara.

Renaissance Partners (investicioni fond) – udeo vredan 980 miliona dolara.

Medijska grupacija Džima Koksa (Jim Cox) – udeo vredan 780 miliona dolara.

Akcije kompanije Bending Spoons porasle su 31% odmah nakon otvaranja trgovanja, dostigavši cenu od 38 dolara po akciji.

Agresivna poslovna strategija: Od kupovine do poskupljenja

Ovakva procena vrednosti odražava Ferarijevu agresivnu poslovnu strategiju, koja se sastoji od nekoliko ključnih koraka:

Akvizicija: Bending Spoons kupuje aplikacije koje ostvaruju stabilne prihode, ali više ne rastu kao nekada.

Optimizacija i smanjenje troškova: Ferarijev tim modernizuje njihovu tehnološku infrastrukturu, centralizuje serverske troškove, pojednostavljuje baze programskog koda i drastično smanjuje troškove poslovanja.

Reorganizacija i otpuštanja: Prema dokumentima predatim američkoj Komisiji za hartije od vrednosti i berze (SEC), kompanija je tokom 2025. platila više od 78,6 miliona dolara za troškove reorganizacije nakon što je preuzela 1.830 zaposlenih kroz akvizicije AOL-a, Eventbrite-a i Vimeo-a. Do kraja 2026. očekuje se da će ih ostati tek "nekoliko stotina".

Povećanje cena: Preuzimanje često znači i osetno poskupljenje za korisnike. Na primer, pretplatnici Evernote-a nekada su plaćali 100 dolara godišnje, da bi nakon preuzimanja (2023. godine za 200 miliona dolara) cena skočila na 249 dolara. Korisnici Vimeo-a i WeTransfer-a suočili su se sa sličnim poskupljenjima.

Rast prihoda i dugovanja

Čini se da Ferari može sebi da priušti ovakvu strategiju. U prospektu se navodi da čak 48% prihoda od pretplata dolazi od korisnika koji njihove proizvode koriste najmanje pet godina. Prihodi Evernote-a porasli su 34% tokom 2024, a zatim dodatnih 30% prošle godine, prvenstveno zbog većeg prosečnog prihoda po pretplatniku, što je ublažilo pad ukupnog broja korisnika.

Ferari ne voli kada njegovu firmu upoređuju sa fondovima za preuzimanja ili optužuju za iscrpljivanje vrednosti kompanija. Tvrdi da nikada neće prodati nijednu aplikaciju. Ističe da je Evernote potpuno tehnološki obnovljen i da sada nudi funkcije pretraživanja pomoću veštačke inteligencije (AI) i automatsko sažimanje sadržaja.

Ovakav pristup udvostručio je prihode kompanije od 2024. godine. Ipak, postoji i druga strana medalje:

Kompanija se intenzivno zaduživala kako bi finansirala preuzimanja vredna 5 milijardi dolara.

Danas na bilansu ima 6 milijardi dolara duga.

Kamate su prošle godine dostigle 143 miliona dolara (gotovo polovinu operativne dobiti od 278 miliona dolara).

Godina je završena sa neto gubitkom od 200.000 dolara.

Organski rast tokom 2025. iznosio je svega 13%, dok polovina današnjih prihoda dolazi od AOL-a, kupljenog 2025. za 1,45 milijardi dolara. Ipak, firma tvrdi da je udvostručila prihod po zaposlenom na 2,57 miliona dolara u 2025, što premašuje procene za Apple, Meta-u i Alphabet.

Zarada zaposlenih i poreklo kompanije

Iako postoji velika razlika između plata u Silicijumskoj dolini i italijanskoj dolini reke Po, Ferari tvrdi da Bending Spoons nije tehnološka „fabrika znoja”. Najbolji inženjeri zarađuju više od 250.000 dolara godišnje, što privlači vrhunske mlade talente sa evropskih univerziteta. Međutim, novozaposleni ne dobijaju bonuse ni akcije, jer Ferari prezire „eksterne nagrade za kratkoročne rezultate”.

Kompanija je osnovana 2013. nakon što su Ferari i suosnivači Frančesko Patarnelo, Mateo Danieli i Luka Kverela bezuspešno pokušali da razviju aplikaciju za vođenje dnevnika. Tada su shvatili da mogu da kupuju manje aplikacije i daju im novi život. Naziv kompanije inspirisan je poznatom scenom iz filma Matriks. Prva akvizicija bila je mala aplikacija za tastaturu, kupljena za samo 10.000 dolara.

Veštačka inteligencija (AI) kao prilika

Bending Spoons izlazi na berzu u trenutku kada tradicionalne softverske kompanije prolaze kroz teško razdoblje zbog straha od uticaja veštačke inteligencije (SaaSpocalypse). Dok su dionice investicionih divova pale i za trećinu, Ferari AI ne vidi kao pretnju, već kao veliku priliku.

Cilj mu je da svake godine preuzme između tri i pet novih kompanija koje će modernizovati i optimizovati uz pomoć veštačke inteligencije.

- Razmišljamo u periodu od deset ili dvadeset godina i ne opterećujemo se previše trenutnim okruženjem. Mi smo u svojoj srži tehnološka kompanija. Danas se 90% našeg programskog koda razvija uz pomoć veštačke inteligencije - rekao je Luka Ferari.