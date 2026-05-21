Slušaj vest

Globalne političke tenzije i ratovi potresaju ceo svet, pa u takvoj situaciji mnogi milioneri i milijarderi kreću u potragu za novim "sigurnim lukama“ za život i investicije.

Dubai i šire područje Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje je godinama važilo za idealno utočište za bogate investitore, nakon rata na Bliskom istoku više ne uživa status nedodirljive sigurnosti.

Prema podacima švajcarske konsultantske kuće Henley & Partners, specijalizovane za savetovanje bogatih klijenata o državljanstvima i boravišnim dozvolama, sukob između Iran, Israel i SAD izazvao je jednu od najvećih promena u preferencijama imućnih ljudi poslednjih godina.

U saradnji sa analitičkom kompanijom AlphaGeo, Henley & Partners prati i analizira ponašanje takozvane HNWI populacije - osoba čije bogatstvo prelazi milion dolara. Njihovi najnoviji podaci pokazuju nagli rast interesovanja za dodatna državljanstva i investicione vize nakon poslednje eskalacije na Bliskom istoku.

Direktor kompanije Christian H. Kaelin izjavio je da današnji bogati investitori više ne traže samo jednu sigurnu državu, već mrežu različitih opcija.

"Nijedna država sama ne može dugoročno da ponudi sve što investitori žele — stabilnost, sigurnost, pristup tržištima i prilike. Ali kombinacija više opcija postaje izuzetno moćna“, rekao je Kaelin.

Poljuljan imidž Dubaija

Posebno je zanimljiv trend među stranim bogatašima koji žive u United Arab Emirates. Dubai je godinama privlačio milionere kao sigurna i poreski povoljna destinacija, ali su iranski raketni napadi i regionalna nestabilnost ozbiljno uzdrmali taj imidž.

Prema podacima Henley & Partners, broj zahteva za nova državljanstva ili vize među stanovnicima UAE porastao je za 26 odsto u prvom tromesečju ove godine, dok je ukupan broj upita skočio čak 41 odsto. Istovremeno, interesovanje za „zlatne vize“ u UAE palo je za 14 odsto, što sugeriše da deo bogatih investitora preispituje dugoročnu sigurnost regiona.

Najveći rast interesovanja beleže evropske države. Potražnja za boravišnim dozvolama i državljanstvima u Grčkoj porasla je za 61 odsto, u Italiji za 43 odsto, a na Malti za 38 odsto.

Među bogatima se kao neočekivana alternativa pojavio i mali pacifički ostrvski raj Nauru, najmanja republika na svetu. Tamo se državljanstvo može dobiti investicijom od oko 130 hiljada dolara, a interesovanje za pasoš Naurua skočilo je čak 200 odsto.

S druge strane, Portugalija, koji je godinama bila među najpopularnijim destinacijama za "zlatne vize“, zabeležio je pad interesovanja od 37 odsto.

Sigurne luke za kapital

Henley & Partners i AlphaGeo izradili su i indeks globalnog investicionog rizika i otpornosti, koji meri koliko investitori smatraju pojedine države sigurnim za kapital i život.

Na vrhu liste nalaze se tradicionalne sigurne luke poput Švajcarske, skandinavskih zemalja i Singapura. Nemačka je zauzela osmo mesto, dok je Kanada među najvećim gubitnicima unutar grupe G7 zemalja.

Zanimljivo je da su neke zemlje u razvoju značajno napredovale. India je skočila čak 40 mesta na listi, kao i Filipini.

Stručnjaci smatraju da investitori više ne dele države jednostavno na "razvijene“ i "rizične“, već procenjuju stabilnost svake zemlje pojedinačno.

Na dnu liste našle su se države pogođene ratovima, sankcijama i političkom nestabilnošću. Među najvećim gubitnicima su Belorusija i Ukrajina.