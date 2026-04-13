Poslednjih desetak godina Dubai i slična bliskoistočna odredišta poput Abu Dabija i Dohe mnogima su nudila priliku za život iz snova, obeležen luksuzom i visokim standardom.

U tim blještavim, poreski povoljnim zalivskim gradovima, gde su skupi automobili, dizajnerska odeća i hoteli sa pet zvezdica deo svakodnevice, milioni Evropljana i Amerikanaca, od agenata za nekretnine i učitelja do preduzetnika, manekenki i modela, uspeli su značajno da unaprede kvalitet života.

No, poslednjih nedelja sliku o životu na visokoj nozi ozbiljno je poljuljao ratni sukob između Izraela, SAD i Irana, pa se mnogi iseljenici sve češće pitaju nije li došlo vreme za odlazak. Kako se sukob produžava, brojni Evropljani, koji ne žele da se vrate skupom životu i sivilu domovine, užurbano traže nove destinacije, piše Daily Mail.

Crna Gora

Pogled na Bokokotorski zaliv na crnogorskoj obali, sa pejzažom koji podseća na fjordove i impresivnim planinskim zaleđem, malo koga ostavlja ravnodušnim. Zahvaljujući nautičkom načinu života i elegantnoj arhitekturi, koju su dobrim delom finansirali imućni Rusi, ovaj deo Balkana sve se brže profilira kao odredište za one koji traže luksuz i priliku za dobru zaradu.

Makao, Kina

Makao, poznat i kao azijski Las Vegas, nudi ono što Bliski istok ne može – legalno kockanje. Ta bivša portugalska kolonija, vraćena Kini 1999, jedino je mesto u zemlji u kojem su kazina dozvoljena, što je godinama podsticalo procvat industrije zabave i hedonizma.

Majami, SAD

Najglamurozniji grad Floride nudi životni stil nalik dubajskom, ali sa američkim potpisom. Estetske intervencije tamo su gotovo rutina, konzumerizam je način života, a poresko opterećenje manje jer Florida nema državni porez na dohodak.

Najpoznatiji svetski luksuzni hoteli imaju svoje adrese i u Majamiju, a zahvaljujući tropskoj klimi, plavo nebo tamo je gotovo pravilo. Superautomobili su na Ošen Drajvu prizor jednako uobičajen kao i u Dubaiju, dok gradska ekonomija snažno počiva na trgovini, finansijama i turizmu.

Šangaj, Kina

Mlađim britanskim poslovnim ljudima koji još ne razmišljaju o povratku kući, Šangaj bi mogao biti logičan izbor. Reč je o gradu snažnog poslovnog ritma i živahnog noćnog života, zbog čega ga često nazivaju kineskim Njujorkom. Poput svojih bliskoistočnih pandana, i Šangaj se ističe izuzetno urednim ulicama i blještavim neboderima, a brojni iseljenici rade na Bunda, slavnoj gradskoj rivi.

Panama Siti, Panama

Panama Siti već godinama privlači iseljenike iz celog sveta zahvaljujući razvijenoj trgovini i činjenici da se u zemlji koristi američki dolar. Ta živahna metropola nudi urbani ritam uporediv sa najvećim zalivskim gradovima, a od Njujorka i Majamija deli je tek kratak let.

Tropske plaže i luksuzni stanovi sa pogledom na panoramu grada, koji se mogu iznajmiti za oko 2000 evra mesečno, dodatno ga čine privlačnim za one koji traže opušteniji, ali i dalje komforan život.

Kipar

Putovanja na Kipar i dalje se smatraju bezbednima uz uobičajene mere opreza. To sunčano ostrvo verovatno će ostati privlačno mnogima, posebno jer nudi niz luksuznih rizorta prilagođenih klijenteli navikloj na dubajski stil života.

Među njima se posebno izdvaja Siti of Drims u Limasolu, koji se promoviše kao vodeći evropski rizort sa pet zvezdica i velikim kazinom.

Kuala Lumpur, Malezija

Glavni grad Malezije za mnoge bi mogao biti vrlo ozbiljna opcija. Nudi zatvorene stambene komplekse, luksuzne nekretnine i veliki broj međunarodnih škola, što ga čini privlačnim za porodice i poslovne ljude. Ekskluzivna četvrt Mont Kiara često se naziva "beverlihilski" deo Kuala Lumpura.

Reč je o jednom od najskupljih delova grada, ali je život tamo i dalje povoljniji od najma kuće sa četiri spavaće sobe u Velikoj Britaniji, čak i kada se uračunaju troškovi privatnog školovanja.

Las Vegas, SAD

Ova oaza usred Nevade idealna je za one koje privlače superautomobili, kazina otvorena 24 sata dnevno i restorani slavnih šefova kuhinje. Iako je turizam glavna privredna grana, snažno je razvijena i trgovina, dok brojne konvencije obezbeđuju stalnu popunjenost hotelskih kapaciteta.

Iseljeničke zajednice poput Samerlina i Hendersona planski su uređene, slično kao i četvrti u Dubaiju, kako bi stranim stanovnicima ponudile sve na jednom mestu – od luksuznih teretana do besprekorno uređenih golf terena.