Parlament Hrvatske je glasao za izmene Zakona o trgovini, kojima se lokalnim jedinicama daje ovlašćenje da regulišu prodaju alkoholnih pića u prodavnicama i zabranjuje prodaja alkohola, kao i energetskih pića, osobama mlađim od 18 godina.

Izmene Zakona o trgovini poslanici su jednoglasno podržali, ali je Marijana Puljak (Centar) imala primedbu.

- Ovaj zakon kasni nekoliko godina, ali sada ovaj predlog nameće gradovima kruto i nepravedno rešenje zasnovano na principu "ili svi ili ništa". Umesto da dozvolite lokalnim samoupravama da posebno zabrane prodaju alkohola u kriznim zonama, kao što su istorijski centri, vi ih terate da uvedu istu meru na celoj svojoj teritoriji - upozorila je Marijana Puljak (Centar).

Amandman je zahtevao "zoniranje", ali ga je vlada odbila.

Šta je sve obuhvaćeno



Ovi amandmani omogućavaju jedinicama lokalne samouprave, preko svojih predstavničkih tela, da donose odluke o radnom vremenu u kojem prodavnice na njihovom području mogu prodavati alkoholna pića, radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda, kulturne baštine ili zaštite životne sredine.

Ovaj zakon dodatno jača zaštitu maloletnika, pa se tako uvodi obaveza trgovcima da odbiju prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako ne mogu dokazati suprotno važećom identifikacijom. Ovo će se odnositi i na automatizovane kase.

Takođe se propisuje obaveza trgovcima da obezbede da, prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta, provere punoletstvo na svojoj veb stranici putem informacionog sistema e-Građani.