Slušaj vest

Dok cene turističkih aranžmana širom Mediterana vrtoglavo rastu, Crna Gora i dalje ostaje utočište za putnike koji traže balans između čistog mora i pristupačnih cena. Iako su Budva, Tivat i Kotor postali sinonimi za luksuz, crnogorsko primorje krije bisere gde je desetodnevni odmor u srcu sezone i dalje moguć po ceni jedne prosečne plate. Analizirali smo ponude na platformi Booking za sredinu avgusta i izdvojili tri destinacije koje dominiraju u kategoriji "najbolji odnos cene i kvaliteta".

Iako avgust važi za najskuplji mesec, ova tri mesta pokazuju da Crna Gora i dalje ima ponudu za "svaki džep".

Utjeha i Dobra Voda

Na samom jugu Barske rivijere nalaze se dva spojena naselja koja su godinama prvi izbor za one koji žele kristalno čistu vodu i miran san. Prema trenutnim podacima sa Booking-a, privatni smeštaj u ovim mestima za 10 noćenja u avgustu košta između 450 i 500 evra.

Kada to podelimo na deset dana, dolazimo do računice da vas noćenje u špicu sezone košta između 45 i 50 evra. Za ovaj iznos dobijate korektan apartman sa klimom i kuhinjom, često sa pogledom na more, udaljen maksimalno nekoliko stotina metara od plaže.

Foto: Youtube Printscreen

Utjeha je poznata po uvali Maslina i specifičnoj boji mora zbog brojnih izvora slatke vode koji se mešaju sa solju. To je raj za ronioce i ljubitelje prirode. Dobra Voda, sa svojom glavnom plažom Veliki Pijesak, nudi nešto više zabave, sa šetalištem prepunim restorana i kafića. Ova mesta su idealna jer pružaju mir, a Bar je na svega deset minuta vožnje ako poželite veći šoping ili obilazak Starog grada Bara, jedne od najvećih arheoloških atrakcija na Balkanu.

Čanj

Čanj je decenijama poznat kao dečje i porodično odmaralište, ali se poslednjih godina transformisao u modernije turističko naselje. Ipak, cene su ostale veoma konkurentne. Slično kao i na jugu, desetodnevni boravak u avgustu ovde iznosi od 450 do 500 evra, što ponovo znači prosečnu cenu od 45 do 50 evra po noćenju.

Glavna prednost Čanja je njegova prostrana, široka plaža prekrivena sitnim peskom i šljunkom, poznata kao Biserna obala. Zbog specifične mikroklime i izolovanosti od glavnih saobraćajnica planinskim masivom, ovde je vazduh izuzetno čist.

Da li su za vreme postojanja SFRJ svi mogli da letuju Foto: RINA

Najveća atrakcija je Kraljičina plaža, do koje se može doći isključivo čamcima koji sa glavnog mola saobraćaju na svakih 15 minuta. Ova uvala se smatra jednom od najlepših na Jadranu, a vožnja do nje košta svega nekoliko evra. Čanj je idealan za one koji ne vole gradsku buku i gužvu u saobraćaju, jer je mesto kompaktno i sve je dostupno pešice.

Bijela

U srcu Bokokotorskog zaliva, između Herceg Novog i Kotora, smestila se Bijela. Ovo mesto je često nepravedno zapostavljeno u odnosu na poznatije komšije, što ga čini cenovno izuzetno atraktivnim. Rezervacija smeštaja za 10 dana u avgustu ovde se kreće između 500 i 550 evra. To znači da ćete noćenje u jednom od najlepših zaliva sveta plaćati od 50 i 55 evra.

Bijela nudi potpuno drugačiji doživljaj letovanja. Ovde nema otvorenog mora i velikih talasa; voda je mirna i topla, što je savršeno za plivače i porodice sa malom decom. Plaže su šljunkovite i betonske, tipične za Boku, sa čistim i prozirnim morem.