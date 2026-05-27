Leto je sve bliže i veliki broj Srba će odmor provesti na crnogorskom primorju. Prilikom ulaska u Crnu Goru preko granice se mogu uneti određene količine hrane, pića i drugih proizvoda namenjenih ličnoj upotrebi, uz jasno propisana ograničenja carinskih i sanitarnih propisa. Pravila se odnose na vrstu robe, količine i vrednost prtljaga, a razlikuju se u zavisnosti od prevoznog sredstva i uzrasta putnika.

Hrana koja se unosi

Putnici koji ulaze u Crnu Goru mogu bez carinskih dažbina da unesu ograničene količine hrane i pića namenjenih ličnoj upotrebi. Dozvoljen je unos do kilogram sušenog voća, povrća, pečuraka, sirove kafe, kakaa u zrnu, začina i čajeva, kao i do kilogram gotove i druge fabrički upakovane hrane koja ne zahteva poseban temperaturni režim čuvanja. Pored toga, moguće je uneti do litra alkoholnog pića u originalnoj ambalaži, dva litra drugih pića, kao i do pet litara flaširane vode.

Bez posebnih dozvola moguće je preneti i proizvode za ishranu dece, kao i dijetetsku hranu iz medicinskih razloga, pod uslovom da su deklarisani, u neoštećenoj ambalaži i da ne zahtevaju posebne uslove čuvanja.

Biljni proizvodi

Kada je reč o bilju i biljnim proizvodima za ličnu upotrebu, putnici mogu da unesu do tri kilograma svežeg voća i povrća, osim krompira, jedan buket ili venac od rezanog cveća, kilogram lukovica i gomolja ukrasnog bilja, kao i do tri sobne biljke ili ukrasna grma, osim bonsaija.

Oslobađanje plaćanja carine

Crnogorski propisi predviđaju i oslobađanje od plaćanja carine i PDV-a za robu u ličnom prtljagu čija vrednost ne prelazi 300 evra u drumskom saobraćaju, odnosno 430 evra u vazdušnom i pomorskom saobraćaju. Za putnike mlađe od 15 godina limit iznosi 150 evra, bez obzira na vrstu prevoza. Ovo oslobađanje odnosi se isključivo na robu nekomercijalne prirode, namenjenu ličnoj upotrebi, porodici ili poklonima.

Unos alkohola i cigareta

Posebna pravila važe i za unos duvanskih proizvoda i alkohola. U drumskom saobraćaju dozvoljen je unos do 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duvana, kao i do litra žestokog alkoholnog pića jačine preko 22 odsto alkohola ili dva litra pića slabije jačine. Putnici mogu da prenesu i do četiri litra vina i dva litra piva. U vazdušnom saobraćaju dozvoljene količine duvanskih proizvoda su znatno veće, pa je moguće uneti do 200 cigareta, odnosno proporcionalne količine drugih duvanskih proizvoda.