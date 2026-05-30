Izgradnja radne zone Sever u Gadžinom Hanu obezbeđuje nova radna mesta i razvoj privrede uz podršku Ministarstva privrede.
Počela izgradnja radne zone "Sever": Evo koja opština uskoro postaje dom za brojne nove fabrike
Na ulazu u Gadžin Han počela je izgradnja radne zone "Sever", a kako je najavljeno iz ove opštine za rad u okviru buduće radne zone već postoji interesovanje investitora za izgradnju fabrika.
Sredstva za izgradnju ove zone obezbedilo Ministarstvo privrede.
Predstavnici opštine Gadžin Han ranije su kazali da je opština Gadžin Han otkupila zemljište za izgradnju zone "Sever" i opredelila sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije.
Za tu namenu iz opštinskog budžeta utrošeno je 16 miliona dinara.
Izgradnja radne zone "Sever" na tenderu je dodeljena niškoj firmi Sib invest, a projekat je uradila firma DMM inženjering.
Biznis Kurir/Niške vesti
