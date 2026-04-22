Međunarodna grupacija Vaider, čija je matična kompanija Vaider Group AG registrovana Lucernu u Švajcarskoj, preuzela je Srpsku fabriku stakla u Paraćinu krajem 2022. godine.

Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića dočekali su u krugu fabrike vlasnik Srpske fabrike stakla Igor Lah i generalni direktor Vaider Grupe Kristijan Froba, nakon čega su započeli sastanak, u okviru svečanog otvaranja novog proizvodnog pogona.

Svečanom otvaranju prisustvovali su i ambasadorka Švajcarske An Lugon-Mulen, ambasador Slovenije Slobodan Šešum, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Predsednik je rekao da je srećan što je danas u Paraćinu, ne samo jer se raduje uspesima, već jer su danas izgrađeni temelji.

- Ova fabrika je nekada gradila naše gradove i sela. Još 1846. Avram Petronijević je osnovao prvu fabriku stakla kod Jagodine. Tada smo pokazali da možemo sopstvenom industrijom da zablistamo. Onda su 1907. radnici preseljeni u Paraćin. Danas pokušavamo da iz pepala podignemo fabriku - dodao je Vučić.

Vučić obilazi fabriku u Paraćinu

- Imam jedan problem a to je da volim i rakiju ali ne razumem se, vino češće pijem. Koga god od vinara da pitam odakle je flaša, kažu uglavnom iz Hrvatske. Hoću da se takmičimo i borimo i pobeđujemo. Uveren sam da Srpska fabrika stakla ima tu priliku. Gledaću da zamolim ljude u vladi da dodatno pomognemo da zaposlimo više ljudi, da mogu da ulažu. Više od sto miliona boca rakije i vina proizvedemo. Imate ogroman posao da pokrijete 10 odsto, da ne kažem da se nadam da možete i 50 odsto. Iz Pomoravlja nam je otišlo mnogo ljudi. Moraćemo mnogo da radimo da ih vratimo. Obećao sam put do Grze, onda da je spojimo sa manastirom.

Živimo u zemlji u kojoj se ljudi bune i zbog igrališta za decu, imali smo protest u Pančevu zbog toga, kazao je predsednik.

- Za mene je od presudnog značaja razvoj i napredak moderne Srbije. Verujem da Vaider kompanija može da postigne velike rezultate, imaće podršku države. Vidimo svetlo na kraju tunela, moraćemo mnogo da radimo da fabrika stakla bude na ponos svima u regionu. Hvala vam na interesovanju koji ste pokazali za našu zemlju, želim mnogo dobrih plata. Živela Srpska fabrika stakla, živela Srbija! - poručio je Vučić.

O kompaniji

SFS Paraćin, kako je navedeno na sajtu, ima za cilj da bude vodeći proizvođač stakla na Balkanu.

Grupacija Vaider ima ambiciozne planove rasta za evropsko tržište stakla i planira da u narednim godinama uloži više od 100 miliona evra u modernizaciju i proširenje svog poslovanja.

Fabrika stakla u Paraćinu

SFS je pokreno novu peć u 2024. godini, kapaciteta 270 tona staklene ambalaže dnevno, za koju je investicija bila vredna oko 50 miliona evra.

U fabrici u Paraćinu je, po završetku obimne investicije u novu peć, počela prva probna proizvodnja ambalažnog stakla u novoj peći, a proizvodi se plasiraju u Srbiji i na tržište Jugoistočne Evrope.

SFS je u novembru 2025. objavila da ulazi u novu fazu razvoja pod strateškim vođstvom Vaider Grupe.

Kompanija je istakla da nastavlja sveobuhvatan program modernizacije sa ciljem jačanja dugoročne konkurentnosti i stabilnosti proizvodnje.

Vaider Srpska fabrika stakla je, kako je navedeno, od svoje prve kaplje stakla iz nove peći proizvedene u maju 2024. godine ostvarila izuzetan tržišni napredak i za manje od godinu dana plasirala je proizvode kupcima u čak 20 zemalja u regionu i Evropi.

Fabrika u Paraćinu je svečano otvorena još davne 1908. godine.

Tri godine nakon osnivanja Beogradska zadruga je postala većinski akcionar Srpske fabrike stakla, a novi partner i poverilac odlučio je da proširi fabriku.