Predstavnici Jagodine održali su sastanak sa rukovodstvom nemačke kompanije Fischer povodom planova za izgradnju nove fabrike u tom gradu.

Delegaciju kompanije Fischer Automotive činili su predsednik Uprave Alexander Bässler, direktor za upravljanje lancem snabdevanja Maximilian Bronner, direktor za proizvodnju i tehniku Tobias Keller, direktor sektora za međunarodnu proizvodnu mrežu i upravljanje kvalitetom Dieter Pfaff, kao i tehnički savetnik za prodaju Robert Peic.

Podsećamo, nemačka kompanija Fischer Automotive je 10. juna 2021. godine već otvorila proizvodnu halu u Jagodini površine 8.500 kvadratnih metara. Kompanija se bavi proizvodnjom auto-delova i dodatne opreme za automobile više klase, uključujući brendove kao što su BMW, Mercedes i Folksvagen.

Biznis Kurir/eKapija

