Grupa od šest ili sedam osoba izvela je rano jutros veliku pljačku u fabrici kompanije "Prada" u mestu Dolo, nedaleko od Venecije.
Haos kod Venecije
Opljačkana fabrika Prade, ukradene cipele enormne vrednosti! Spektakularna akcija pljačkaša, policajci ostali zaglavljeni
Lopovi su odneli stotine dizajnerskih cipela ukupne vrednosti od nekoliko stotina hiljada evra, saopštili su izvori.
Prema prvim izveštajima, banda je oko četiri ujutru upala u fabriku i koristila ukradene automobile i kombije kako bi blokirala prilaz obezbeđenju i policiji, prenela je Ansa.
Zbog toga su karabinjeri morali do fabrike da stignu peške.
Istražitelji su u međuvremenu pribavili snimke sa nadzornih kamera kako bi mogli da identifikuju počinioce.
