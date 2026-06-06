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Tržište nekretnina u Beogradu poslednjih godina ne miruje ni dana. Dok pojedini stanovi nestaju sa oglasa za svega nekoliko sati, postoje i adrese koje prati potpuno drugačija reputacija, pa se o njima ne priča samo zbog kvadrata i cena već i zbog neobičnih priča koje ih prate decenijama.

Jedna od takvih lokacija nalazi se na Savskom vencu, u kraju gde se kvadrati prodaju po vrtoglavo visokim cenama, ali gde se često pominje i jedna od najpoznatijih urbanih legendi prestonice.

Foto: GO Savski venac

Napuštena kuća na broju 32 od koje svi beže

Kada se među Beograđanima povede priča o ukletim mestima u gradu, veoma često se pomene ulica Miloša Pocerca. Reč je o mirnoj ulici na atraktivnoj lokaciji u blizini centra grada, koja bi po svim tržišnim pravilima trebalo da bude izuzetno tražena među kupcima nekretnina. Ipak, godinama unazad upravo se za ovu adresu vezuju priče koje su joj donele poseban status u beogradskom folkloru.

U središtu svih priča nalazi se napuštena kuća na broju 32, koja se povezuje sa arhitektom Jovanom Ilkićem. Tokom godina kuća je postala jedna od najpoznatijih misterija starog Beograda, a brojni prolaznici i komšije prepričavali su različite priče o neobičnim zvucima, svetlima i događajima za koje nikada nije pronađeno racionalno objašnjenje koje bi zadovoljilo sve strane.

Ulica Miloša Pocerca Foto: Google Maps

Kupci ne biraju samo kvadrate i lokaciju, važan je i "vajb"

Iako priče o ukletim kućama uglavnom pripadaju domenu legendi, zanimljivo je da takve priče ponekad imaju uticaj i na percepciju nekretnina. Stručnjaci za nekretnine već godinama ukazuju da psihološki faktor često igra veću ulogu nego što se na prvi pogled čini. Kupci ne biraju samo kvadrate i lokaciju, već i osećaj koji određena zgrada, ulica ili komšiluk ostavljaju na njih.

Miloša Pocerca je sa te strane zanimljiv primer jer se nalazi na jednoj od najpoželjnijih gradskih lokacija. Blizina centra grada, dobra povezanost sa ostatkom prestonice i istorijski značaj ovog dela Savskog venca čine je veoma atraktivnim mestom za život. Uprkos tome, priče o misterioznoj kući godinama su ostale sastavni deo identiteta ove ulice koja zato nije baš najpoželjnija za stanovanje.

Na tržištu nekretnina povremeno se mogu čuti tvrdnje da pojedini kupci izbegavaju zgrade ili lokacije koje prate neobične priče. Takve odluke uglavnom nisu zasnovane na racionalnim argumentima, ali nisu ni retkost kada je reč o kupovini nekretnine koja predstavlja jednu od najvećih investicija u životu. Ljudi često žele da budu potpuno sigurni ne samo u kvalitet stana, već i u atmosferu kraja u kojem će živeti.

Foto: BW

Prodaja nije slaba zbog uklete lokacije, drugi faktori ipak presudni

S druge strane, stručnjaci za nekretnine reći će vam da ovde nije stvar o tome što se u ulici nalazi "ukleta" kuća, nego stanovi slabo idu jer je pitanju stara i već formirana gradska zona na Savskom vencu, gde je broj slobodnih stanova ograničen. To znači da jednostavno nema mnogo ponude, pa se nekretnine u Miloša Pocerca ne pojavljuju često na oglasima s obzirom ih je malo i dugo se zadržavaju u vlasništvu.

Još jedan razlog je struktura zgrada i objekata, naime, deo objekata u tom kraju je starije gradnje, često bez modernih sadržaja poput garaža, lifta ili novih instalacija, pa vlasnici ređe odlučuju da prodaju ako nemaju jasan plan zamene ili selidbe. Takve nekretnine se češće prodaju “iz ruke u ruku” nego preko oglasa.

Bilo kako bilo, činjenica je da se stanovi u ulici Miloša Pocerca retko pojavljuju na tržištu nekretnina, sigurno pre svega zbog ograničene ponude i stabilnog vlasništva. Kada se i pojave u oglasima, interesovanje kupaca je uglavnom veliko, jer je reč o lokaciji koja je blizu centra grada i spada u traženije gradske zone.

Zbog toga cene kvadrata u ovoj ulici ostaju visoke i prate opšti trend Savskog venca, bez obzira na urbane legende o ukletoj kući koje se vezuju za kraj. Na tržišnu vrednost svakako daleko više utiču lokacija, starost objekta i kvalitet gradnje, ali brojni su i kupci koji ne ostaju imuni na priče koje se prenose kroz gradski folklor, pa ovu adresu, iako se stan na njoj smatra atraktivnom i stabilnom investicijom, mnogi zaobilaze.