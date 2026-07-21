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Er Srbija je na Aerodromu Nikola Tesla Beograd uvela Family Check-in, posebno osmišljen prostor namenjen porodicama sa decom, sa ciljem da najmlađim putnicima i njihovim roditeljima omogući prijatniji i jednostavniji početak putovanja.

Family Check-in pruža porodicama priliku da prijavu na let i predaju prtljaga obave u ambijentu prilagođenom najmlađima. Kroz pažljivo osmišljene detalje, prostor je kreiran tako da rutinski proces pretvori u zanimljivo i pozitivno iskustvo za decu.

U saradnji sa kompanijom COSMO Entertainment, najvećim lancem dečijih igraonica u Srbiji, Family Check-in Er Srbije dobio je posebno dizajnirane elemente namenjene deci, uključujući prilagođene stepenice koje im omogućavaju lakše učešće u procesu prijave na let, kao i dekorativne oblačiće koji prostoru daju vedar i prepoznatljiv izgled. Prilikom realizacije projekta posebna pažnja posvećena je bezbednosti, pa su sva rešenja izvedena u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i sigurnosti.

- U Er Srbiji kontinuirano radimo na unapređenju iskustva putnika, a posebnu pažnju posvećujemo porodicama koje putuju sa decom. Uvođenjem Family Check-in koncepta želeli smo da olakšamo putovanje našim najmlađim putnicima i njihovim roditeljima, ali i da sam početak putovanja učinimo zabavnijim, prijatnijim i nezaboravnim. Nadamo se da će se mališanima dopasti novi prostor i da će upravo tu nastati neke od njihovih prvih lepih uspomena sa putovanja“, rekla je Bojana Knežević, viša menadžerka za marketing i putničko iskustvo Er Srbije.

Family Check-in nalazi se na šalteru 201 na Aerodromu Nikola Tesla Beograd i deo je nastojanja Er Srbije da putnicima pruži što kvalitetnije i prijatnije iskustvo tokom svakog koraka putovanja.