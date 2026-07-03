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Tokom prvih šest meseci 2026. godine, Er Srbija je prevezla ukupno 2.062.488 putnika, što je za skoro 57.000 putnika više u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, kompanija je realizovala 23.225 letova, odnosno više od 1.000 letova više nego tokom prvih šest meseci 2025. godine.

Pozitivni trendovi nastavljeni su i u drugom kvartalu, od aprila do juna, kada je Er Srbija prevezla gotovo 1,25 miliona putnika, što predstavlja rast od 2,69 odsto u odnosu na isti period prošle godine. U istom periodu obavljeno je 13.192 leta, odnosno 4,39 odsto više nego tokom drugog kvartala 2025. godine.

- Iza nas je izuzetno uspešna prva polovina godine, obeležena stabilnim rastom tražnje i dobrim rezultatom – dvomilionitog putnika dočekali smo ranije nego prošle godine. Izuzetno smo ponosni na činjenicu da smo upravo na početku drugog kvartala, tačnije od 30. aprila, pokrenuli prve letove ka novim, atraktivnim destinacijama kao što su Santorini, Baku, Minhen, Toronto, Alikante i Brač, čime smo potvrdili da dobro razumemo potrebe i očekivanja naših putnika i da uspešno odgovaramo na njihove specifične turističke i poslovne zahteve. Pored širenja mreže, ovaj kvartal doneo je i stratešku inovaciju – uveli smo novi Elevate program lojalnosti, kreiran da našim vernim korisnicima pruži dodatne benefite i podigne iskustvo letenja na još viši nivo - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Najtraženije destinacije Er Srbije u regionu bile su Tivat, Ljubljana i Podgorica, dok su među destinacijama u Zapadnoj Evropi najveću potražnju beležili letovi za Cirih, Pariz, Beč, London, Barselonu, Amsterdam i Milano. U široj evromediteranskoj mreži posebno su se izdvojile Atina, Larnaka i Istanbul, dok je u dugolinijskom saobraćaju najtraženija destinacija bio Njujork.