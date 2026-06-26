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Ovaj značajan projekat predstavlja novu fazu u unapređenju standarda obuke i dodatno potvrđuje strateško opredeljenje kompanije ka kontinuiranom ulaganju u bezbednost, kvalitet i razvoj svojih zaposlenih.

Događaju su prisustvovali i predstavnici Direktorata civilnog vazduhoplovstva, koji su pružili podršku ovom projektu.

Door Trainer omogućava realistično i bezbedno uvežbavanje procedura rukovanja vratima aviona, kako u redovnim operacijama, tako i u vanrednim situacijama. Na ovaj način, kabinsko osoblje i piloti imaju mogućnost da kroz praktičnu obuku razvijaju i unapređuju veštine u okruženju koje simulira realne uslove rada na avionu.

Uvođenjem ovog trenažera, Trening centar Er Srbije značajno unapređuje svoje kapacitete i dodatno povećava mogućnost realizacije praktičnog dela obuke u svom okruženju, kao i otvara mogućnost obuke eksternih kandidata. Time se omogućava veća dostupnost treninga, intenzivnije vežbanje ključnih procedura i viši nivo operativne spremnosti posada.

Foto: Er Srbija

Pored edukativnog značaja, ovaj projekat donosi i važne operativne i ekonomske pogodnosti. Smanjuje se potreba za korišćenjem vazduhoplova u svrhe obuke, čime se optimizuje upotreba flote, unapređuje efikasnost i postižu značajne uštede u operativnim troškovima, uz veću fleksibilnost u planiranju trening aktivnosti.

Puštanje u rad Door Trainer-a predstavlja još jednu potvrdu strateške posvećenosti Er Srbije razvoju moderne trening infrastrukture i ulaganjima u ljude kao najvažniji resurs kompanije. Ovaj projekat ne predstavlja samo tehnološko unapređenje, već i dugoročnu investiciju u bezbednost, znanje i održivi razvoj operacija.

Kao prvi trenažer ove vrste u Srbiji i jedan od najznačajnijih projekata u oblasti obuke u istoriji Er Srbije, Door Trainer predstavlja simbol modernizacije i kontinuiranog unapređenja standarda u vazduhoplovnoj industriji. Njegovo uvođenje dodatno pozicionira Er Srbiju kao kompaniju koja prati i primenjuje najviše svetske standarde u obuci i razvoju vazduhoplovnog osoblja.