Er Srbija obeležava deceniju preko Atlantika: 10 godina direktnih letova za Njujork
Er Srbija danas obeležava deset godina od uspostavljanja direktne avio-linije između Beograda i Njujorka (JFK), jedne od najvažnijih interkontinentalnih veza za Srbiju i region.
Tim povodom, na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu organizovane su simbolične aktivnosti u saradnji sa aerodromom, kao obeležje decenije uspešnog povezivanja Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Er Srbija leti na relaciji između Beograda i Njujorka od 2016. godine, a do danas je na toj ruti prevezeno više od 750.000 putnika, čime se ona pozicionirala kao jedna od najtraženijih u mreži nacionalne avio-kompanije.
Razvoj linije dodatno je podržan proširenjem flote za dugolinijski saobraćaj avionima erbas A330-200, kao i partnerstvima koja putnicima omogućavaju dalje konekcije ka brojnim destinacijama širom Sjedinjenih Američkih Država.
Pored Njujorka, Er Srbija je 2023. godine uvela direktne letove do Čikaga, dok je ove godine dodatno proširila svoju mrežu u Severnoj Americi uvođenjem linije do Toronta.
- Pre deset godina otvorili smo vrata direktnoj vezi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a danas ova linija predstavlja važan oslonac našeg međunarodnog poslovanja. Kontinuitet u njenom razvoju i stabilna potražnja pokazuju koliki je njen značaj za putnike i za našu kompaniju- izjavio je George Petković, regionalni direktor Er Srbije za Severnu i Južnu Ameriku.
Ovaj jubilej potvrđuje dugoročnu posvećenost Er Srbije razvoju interkontinentalnog saobraćaja i ulozi Beograda kao važnog regionalnog čvorišta.
Biznis Kurir