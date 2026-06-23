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Er Srbija danas obeležava deset godina od uspostavljanja direktne avio-linije između Beograda i Njujorka (JFK), jedne od najvažnijih interkontinentalnih veza za Srbiju i region.

Tim povodom, na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu organizovane su simbolične aktivnosti u saradnji sa aerodromom, kao obeležje decenije uspešnog povezivanja Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Er Srbija leti na relaciji između Beograda i Njujorka od 2016. godine, a do danas je na toj ruti prevezeno više od 750.000 putnika, čime se ona pozicionirala kao jedna od najtraženijih u mreži nacionalne avio-kompanije.

Razvoj linije dodatno je podržan proširenjem flote za dugolinijski saobraćaj avionima erbas A330-200, kao i partnerstvima koja putnicima omogućavaju dalje konekcije ka brojnim destinacijama širom Sjedinjenih Američkih Država.

1/6 Vidi galeriju Er Srbija obeležava deceniju preko Atlantika: 10 godina direktnih letova za Njujork Foto: Er Srbija

Pored Njujorka, Er Srbija je 2023. godine uvela direktne letove do Čikaga, dok je ove godine dodatno proširila svoju mrežu u Severnoj Americi uvođenjem linije do Toronta.

- Pre deset godina otvorili smo vrata direktnoj vezi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a danas ova linija predstavlja važan oslonac našeg međunarodnog poslovanja. Kontinuitet u njenom razvoju i stabilna potražnja pokazuju koliki je njen značaj za putnike i za našu kompaniju- izjavio je George Petković, regionalni direktor Er Srbije za Severnu i Južnu Ameriku.

Ovaj jubilej potvrđuje dugoročnu posvećenost Er Srbije razvoju interkontinentalnog saobraćaja i ulozi Beograda kao važnog regionalnog čvorišta.