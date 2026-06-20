Slušaj vest

Letovi između Beograda i Brača obavljaće se dva puta nedeljno, sredom i subotom, tokom letnje sezone.

- Uvođenjem direktnih letova između Beograda i Brača dodatno proširujemo ponudu Er Srbije ka atraktivnim jadranskim destinacijama i putnicima omogućavamo jednostavniji dolazak do jednog od najpoznatijih ostrva u Hrvatskoj. Brač je destinacija koja objedinjuje prelepe plaže, bogatu turističku ponudu i brojne mogućnosti za aktivan odmor. Verujemo da će nova sezonska linija biti zanimljiva putnicima iz Srbije i regiona, ali i putnicima iz naše šire mreže koji preko Beograda žele da nastave putovanje ka Jadranu - izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Foto: Er Srbija

Brač je poznat po kristalno čistom moru, tradicionalnom dalmatinskom ambijentu i čuvenoj plaži Zlatni rat, jednoj od najprepoznatljivijih plaža u Evropi. Ostrvo privlači turiste koji žele opušten odmor, ali i one koji su zainteresovani za aktivnosti na otvorenom, uključujući vodene sportove, jedrenje, planinarenje i uživanje u lokalnoj gastronomiji.

Zahvaljujući dobroj povezanosti ostrva sa drugim mestima na dalmatinskoj obali, nova linija putnicima pruža dodatnu fleksibilnost pri planiranju letovanja i kraćih odmora. Brač, pored Bola i plaže Zlatni rat, nudi i brojne autentične primorske gradiće, kulturno-istorijske znamenitosti i prirodne lepote, što ga čini atraktivnim izborom za različite profile putnika tokom letnje sezone.

Nova avio-linija omogućava putnicima brojne konekcije preko Beograda ka destinacijama iz široke mreže Er Srbije, kao što su Amsterdam, Barselona, Berlin, Kopenhagen, Rim, Frankfurt, Milano, Oslo, Prag, Beč, Cirih i mnoge druge.