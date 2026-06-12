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Novi nacrt pravila u Evropskoj uniji mogao bi da donese veća prava za putnike, ali i nove troškove za avio-kompanije. Predviđene su jednostavnije procedure za naknadu štete zbog kašnjenja i otkazivanja letova, kao i promene u vezi sa ručnim prtljagom. Istovremeno, otvoreno je i pitanje budućnosti poslovanja Wizz Aira u Srbiji.

Putnici trenutno teže dolaze do informacija o tome kada imaju pravo na kompenzaciju zbog kašnjenja ili otkazivanja leta.

Novi predlog predviđa jasnije procedure i veću obavezu aviokompanija da putnike informišu o njihovim pravima.

- Da u roku od 48 sati pošalju link za popunjavanje formulara i kada se taj formular popuni može da se dobije kompenzacija - rekao je agent za prodaju avio-karata Igor Vranješević.

Predlog je izazvao negodovanje avio-kompanija koje smatraju da bi nove obaveze povećale njihove troškove.

Jedna od tema je i ručni prtljag, za koji deo evropskih poslanika smatra da bi trebalo da bude uključen u osnovnu cenu karte.

- Ko želi može da odbaci taj prtljag, pa plati manje ili da doda dodatni kabinski ili čekirani prtljag pa plati više - rekao je Vranješević.

Mnogo toga zavisiće od konačnog dogovora između Evropskog parlamenta i aviokompanija.

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U YUTA procenjuju da bi eventualne promene mogle da budu primenjivane tek od 2028. godine.

- Ukoliko se usvoji ova direktiva koja smanjuje obim zarade, za očekivati je da se utoliko poveća cena karata - rekao je direktor YUTA Aleksandar Seničić.

Pitanje budućnosti poslovanja Wizz Aira u Srbiji

Paralelno sa evropskom raspravom, otvoreno je i pitanje budućnosti poslovanja Wizz Aira u Srbiji.

Polemika je otvorena nakon izmena domaćih propisa u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Wizz Air upozorava da bi nova pravila mogla da utiču na njihov model poslovanja u Srbiji dok nadležni tvrde da se ne ograničava rad aviokompanija već samo preciziraju pravila koja važe za sve prevoznike.

- Ovo je verovatno neki odgovor države na to što 20 posto prometa ima Wizz Air, 40 Er Srbija, ostali 40. Sada će verovatno doći do toga da će Wizz Air morati iz nekih drugih habova da leti za Srbiju - navodi Vranješević.

U YUTA podsećaju da su niskotarifni prevoznici često imali privilegovane uslove poslovanja.

Zbog toga bi eventualno povlačenje dela operacija iz Srbije moglo da utiče i na cene avio-karata.

- Neke statistike kažu da su tokom 2025. godine prevezli oko milion putnika sa ovih prostora. To će svakako značajno uticati na tržište - kaže Seničić.