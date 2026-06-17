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Kompanija planira širenje svoje flote, ali i letove za nove destinacije. "Er Srbija" se zbog globalnog rasta cena goriva susrela sa izazovima ali, kako navodi Marek, ipak su ostvarili profit.

Er Srbija obeležava 70 godina od uspostavljanja direktnih avio-linija između Beograda i Rima, kao i između Beograda i Milana.

Generalni direktor "Er Srbije" Jirži Marek rekao je za RTS da je plan kompanije da obori prošlogodišnji rekord od 4,5 miliona putnika.

"Biće oko pet miliona putnika, biće to brojka vredna pomena. Imaćemo 10 novih destinacija ove godine, a šest smo već objavili. Sledeće nedelje ćemo objaviti Grčku kao dodatnu destinaciju za Adrijatik region, tako da nastavljamo da rastemo sa tim destinacijama", objasnio je Marek.

Kompanija pred izazovima zbog rasta cena goriva

Istakao je da je zbog globalnog rasta cena goriva situacija vrlo izazovna.

- Od marta su cene goriva zaista udvostručene, tako da to nije par procenata, već su cene duplo veće. Ali je Er Srbija suočena sa tim izazovima još od prošle godine i ima profit, tako da možemo upravljati kriznim situacijama na adekvatan način i mislim da ćemo izaći iz toga vrlo uspešno - naveo je Marek.

Marek dodaje da su započeli i sa "Frequent Flyer" programom, odnosno lojaliti programom.

- Od juče, imamo tu varijantu open platforme, imaćemo razne funkcionalnosti onlajn, omogućićemo ljudima da stupe u kontakt, ali i različitim industrijama da se povežu, da dobijemo partnere sa drugim aviokompanijama. To će biti jedan odličan program koji mislim da će rasti zajedno sa brojem naših putnika - objašnjava Marek.

Navodi da je tokom leta velika potražnja, tako da u poslednji čas obično nema karata po povoljnijim cenama.

- Uvek je dobro kupiti karte unapred, tri do pet meseci ranije. Imamo i veliku kampanju koja počinje u februaru upravo za to. Za neke rute imamo kampanje sa nižim cenama, ali kada je pik sezone, onda je bolje kupiti karte unapred - pojasnio je Marek.

Širenje kompanije

"Er Srbija" planira širenje svoje flote. Marek napominje da je počotekom godine floti pridodato nekoliko letelica.

- Sada ćemo (dodati) još nekoliko aviona 'erbas 330' sa velikim brojem sedišta. To su letelice koje su vrlo tražene, na primer za Crnu Goru i voleli bismo da nastavimo da rastemo sa u proseku dve do tri nove letelice godišnje - navodi Marek.

Kako kaže, u poslednjih 12 meseci kompanija je zaposlila 150 novih ljudi i nastaviće da se širi.

Generalni direktor "Er Srbije" ističe da se u toj kompanij ne boje konkurencije.

- Konkurencija je dobrodošla i želimo da imamo uvek nešto bolje da ponudimo našim putnicima - zaključio je Marek.