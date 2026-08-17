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Trend kupovine nekretnina na moru i dalje je prisutan, mada ne masovno. Najpoželjnije destinacije, pored tradicionalnih Crne Gore i Hrvatske, postaju Trst, Halkidiki, Sicilija, Španija, a sve više i Albanija i Turska.

Šta se ovog leta može kupiti na moru za prosečnu cenu stana u Beogradu i šta treba znati pre kupovine – o tome je za Euronews Srbija govorio posrednik u prometu nekretnina Ervin Pašanović.

Foto: Kurir Televizija

Pašanović ističe da se interesovanje polako širi.

- Najpopularnije destinacije na moru pored Crne Gore i Hrvatske, gde smo tradicionalno prisutni, su sada trenutno Trst, sever Italije, oblast Halkidikija u Grčkoj, i kreće polako Sicilija i Španija. Španija je definitivno evropski izbor broj 1, zbog standarda, cene života, gostoprimstva, kulture, način je vrlo blizak nama - kaže Pašanović.

Tu su i Turska (oblast oko Izmira i Ajvalika) i Albanija kao novo, povoljnije tržište.

Motivacija: Sekundarna nekretnina i investicija

Većina kupaca gleda kuću ili stan na moru kao sekundarnu ili tercijarnu nekretninu.

- Uglavnom, ljudi kuću na moru kupuju kao sekundarnu ili tercijarnu nekretninu. Kuća na moru je sezonski objekat koji je aktivan 3 do 4 meseca. Ako gledate investiciono, vi morate da shvatite da povraćaj na investiciju vama treba da bude upakovan u 4 meseca - kaže on.

Pored izdavanja, motivi su i odmor i mogućnost dobijanja boravišne dozvole u šengenskim zemljama (Grčka, Italija).

Cene i poređenje sa Beogradom

Prosečan budžet kupaca iz Beograda kreće se oko 200.000 do 250.000 evra.

- Na Siciliji može da se nađe kvadrat i po 1.400 evra - kaže on.

U Hrvatskoj i budvanskom delu Crne Gore cene su znatno više (često 4.000–10.000+ evra po kvadratu), dok su u manje popularnim delovima Grčke, Albanije ili Turske i dalje pristupačne opcije.

Saveti i zamke

Pašanović preporučuje lokalnog agenta, proučavanje poreskog sistema i lokalnih propisa, kao i da se prvo upozna destinacija.

- Prvenstveno bih svima savetovao da uzmu lokalnog agenta za nekretnine koji će vrlo jasno da objasni propise i da izuče poreski sistem. Da li je duplo oporezivanje i slično - kaže on i dodaje:

- Najbolje bi bilo da nekoliko godina idu u to mesto, da ga malo prouče... i da imaju nekog kome mogu da ostave ključ - objašnjava on.

Za prvu nekretninu u inostranstvu savetuje urbanizovane delove zbog dostupnosti službi i jezika.

Za one koji ne znaju jezik - Crna Gora. Za one koji žele promenu i znaju engleski ili lokalni jezik - Grčka ili Španija. Pašanović kaže da bi on izabrao Siciliju ili Grčku, ali ističe da za većinu Srba Crna Gora i dalje ostaje najlogičniji prvi izbor zbog blizine, jezika i kulture.