Stiže prvi panoramski balon u Srbiji! Mali: Ovo je jedna od turističkih atrakcija koja najavljuje Expo 2027, može da preveze 30 ljudi
- Prvi panoramski balon u Srbiji i na Balkanu uskoro će biti spreman za prve putnike, kao jedna od atrakcija koja najavljuje Ekspo 2027.
- Balon se puni helijumom na Adi Ciganliji, podiže se do 150 metara i može da preveze 30 putnika.
Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali objavio je danas kako teku pripreme za prvi panoramski balon u koji može da stane 30 putnika i koji će biti jedna od turističkih atrakcija koja promoviše Ekspo 2027.
- Prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu, uskoro će biti spreman da primi prve putnike. Ovo je jedna od turističkih atrakcija koja najavljuje Expo 2027, a upravo se likovi maskota Milice i Rastka i nalaze na balonu. Balon se danas na Adi Ciganliji polako puni helijumom i sprema za prvi let, koji očekujemo u narednih desetak dana - napisao je Mali na instagramu.
On je precizirao da se radi o vezanom balonu koji se podiže na visinu od 150 metara, sa gondolom u koju može da stane 30 putnika.
- Sa visine od 150 metara se pruža pogled na Beograd, ali i na Expo lokaciju u daljini. Posebna paznja je posvećena Malom vrancu, zaštićenoj ptici koja u zimskom periodu preleće preko Ade i zbog koga se balon neće podizati u periodu od 14:30 do 15:30h, jer je to period njenog preleta. Balon je izradila kompanija Aerophile iz Pariza, jedna od najpoznatijih kompanija koja se time bavi u svetu, a njihovi baloni se nalaze u Diznilendu u SAD i Parizu, Dubaiju, Berlinu, Sevilji… Spremamo se za let! - poručio je on.