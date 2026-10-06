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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali objavio je danas kako teku pripreme za prvi panoramski balon u koji može da stane 30 putnika i koji će biti jedna od turističkih atrakcija koja promoviše Ekspo 2027.

- Prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu, uskoro će biti spreman da primi prve putnike. Ovo je jedna od turističkih atrakcija koja najavljuje Expo 2027, a upravo se likovi maskota Milice i Rastka i nalaze na balonu. Balon se danas na Adi Ciganliji polako puni helijumom i sprema za prvi let, koji očekujemo u narednih desetak dana - napisao je Mali na instagramu.

On je precizirao da se radi o vezanom balonu koji se podiže na visinu od 150 metara, sa gondolom u koju može da stane 30 putnika.