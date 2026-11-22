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Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić rekao je danas da pelet ne pojeftinjuje jer trgovci imaju velike zalihe, koje pokušavaju da prodaju po visokim cenama kako ne bi trpeli gubitke.

Naveo je i da domaći proizvođači nemaju finansijski pritisak, jer su u proteklih godinu dana ostvarili jako dobre rezultate iz kojih mogu da obezbede sredstva za svoju proizvodnju.

"Već godinu dana tržište peleta u Srbiji se ne smiruje. Zabrinjavaju najave da će biti i skuplje. Tržište drvnog peleta u Srbiji dobro je snabdeveno, a potražnja opada iz nedelje u nedelju, ali cene su i dalje visoke, između 42.000 i 48.000 dinara po toni", rekao je Glavonjić za RTS.

Ne očekuje se cena od 60.000 dinara

Glavonjić je istakao da neće doći do toga da tona peleta dostigne 55.000 do 60.000 dinara.

"Ne, to nije realno i to su zaista čiste spekulacije", ocenio je Glavonjić.

Foto: alexgo.photography/Shutterstock

Prema njegovim rečima, poskupljenje je izazvala prošlogodišnja odluka o povećanju cene struje i smanjenju granice za ulazak u crvenu zonu, posle čega je veliki broj domaćinstava grejanje na struju zamenio peletom.

"To je generisalo potražnju, koja je generisala cene i to je najbolji pokazatelj kako tržište jednog energenta utiče na tržište drugih energenata", rekao je Glavonjić.

Na tržištu posluje više od 100 proizvođača i trgovaca

Naglasio je da monopol na tržištu ne postoji jer na njemu posluje više od stotinu proizvođača, trgovaca i uvoznika, a najveća fabrika, kako je naveo, ima tržišni udeo između 11 i 15 odsto.

Dodao je da je problem model nabavke jer, kako je objasnio, takozvani ad hok trgovci, poput poljoprivrednih apoteka i stovarišta građevinskog materijala, pelet kupuju po znatno višim cenama od velikih skladišta.

Glavonjić je naveo i da je, od početka primene Pravilnika o drvnim gorivima pre 14 meseci, zaključno sa 20. novembrom pelet sertifikovalo 57 domaćih i 16 inostranih proizvođača.

Pojeftinjenje bi moglo da usledi u narednim nedeljama