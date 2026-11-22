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JANAF je ponovo počeo da isporučuje sirovu naftu Naftnoj industriji Srbije (NIS) nakon dvonedeljnog prekida, a rast vodostaja Dunava trebalo bi da omogući veću proizvodnju struje u hidroelektranama i smanji potrebu za uvozom električne energije. Urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković očekuje da će ugovor NIS-a i JANAF-a biti produžen, kao i da do kraja grejne sezone neće biti poskupljenja struje za domaćinstva, prenosi RTS.

Putnikovićeva je za RTS rekla da prekid isporuke nafte zbog havarije na hrvatskom delu naftovoda nije ugrozio rad Rafinerije Pančevo, jer je NIS imao dovoljno sirovine za preradu.

- Država je odobrila korišćenje 66.000 tona nafte iz državnih rezervi i sada se Rafinerija vraća u normalu što se tiče prerade sirove nafte. S druge strane, Dunav je počeo da raste, tako da će moći baržama da se uvoze nedostajuće količine derivata - navela je Putnikovićeva.

Foto: Kurir TV

Očekuje se produženje ugovora NIS-a i JANAF-a

U toku su pregovori o produženju ugovora o transportu nafte od luke Omišalj do Srbije, koji ističe 31. decembra. Putnikovićeva očekuje da će dogovor biti postignut jer je NIS najveći klijent JANAF-a.

- Verujem da će ugovor biti produžen, jer je NIS najveći klijent JANAF-a - istakla je ona za RTS.

Ipak, nedavna havarija pokazala je koliko je važno da Srbija obezbedi alternativne pravce snabdevanja. Jedna od mogućnosti je izgradnja naftovoda do Mađarske, čime bi se naša zemlja povezala sa naftovodom "Družba". Tim pravcem ne bi morala da se transportuje samo ruska nafta, već i sirovina iz Kazahstana i drugih zemalja.

Takva veza Srbiji bi donela i bolju pregovaračku poziciju prilikom dogovaranja cene transporta preko JANAF-a, objašnjava Putnikovićeva.

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Kao alternativu navodi i naftovod prema Solunu, s obzirom na to da već postoji veza sa rafinerijom "Okta" u Severnoj Makedoniji. Dopremanje sirove nafte baržama iz Konstance takođe je moguće, ali je skuplje i zavisi od vodostaja Dunava.

- Jeste to sigurno velika investicija, ali najskuplje je ono čega nema. Ako nemate nafte, vi ste onda u velikom problemu - upozorila je Putnikovićeva.

Struja ne bi trebalo da poskupi do kraja grejne sezone

Govoreći o mogućem poskupljenju električne energije, Putnikovićeva je za RTS navela da Elektroprivreda Srbije nije podnela zahtev Agenciji za energetiku za promenu cene struje za domaćinstva.

Veći računi koje su pojedini građani dobili povezani su, između ostalog, sa pomeranjem granice za ulazak u crvenu zonu, što je posebno pogodilo domaćinstva koja se greju na struju.

- Kako su mi nezvanično rekli iz EPS-a, ne planira se poskupljenje, a sumnjam da će baš nova vlada odmah da krene sa poskupljivanjem struje. Ona mora da napravi neku strategiju - rekla je Putnikovićeva.

Ona je ukazala i da su cene struje i gasa u Srbiji i dalje socijalna kategorija, dok neplaćanje računa pojedinih privrednih subjekata dodatno opterećuje poslovanje EPS-a.,

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Viši vodostaj Dunava trebalo bi da poveća proizvodnju struje

Nizak vodostaj Dunava prethodnih meseci ograničavao je proizvodnju hidroelektrana i povećavao potrebu Srbije za uvozom električne energije. Putnikovićeva očekuje da će bolja hidrološka situacija omogućiti veći rad hidroelektrana "Đerdap 1" i "Đerdap 2".

- Na deponijama uglja u termoelektranama ima dovoljno uglja. EPS inače u normalnim uslovima oko 30 odsto struje proizvodi u hidroelektranama. Sada je to smanjeno i zbog toga je došlo do uvoza - objasnila je ona, prenosi RTS.

Dodatni problem predstavlja dopremanje kvalitetnijeg uglja iz Indonezije, koji se meša sa domaćim ugljem kako bi se smanjila upotreba mazuta i dizela i troškovi proizvodnje struje.

Prema oceni Putnikovićeve, problemi sa domaćom proizvodnjom uglja posledica su višegodišnjeg kašnjenja u otvaranju novih kopova, zbog čega je neophodan dugoročan plan za energetiku.

Kako prijaviti problem sa grejanjem Foto: Kurir Televizija

Skladišta gasa u EU popunjena oko 70 odsto

Kada je reč o snabdevanju gasom, Putnikovićeva je navela da su evropska skladišta popunjena oko 70 odsto, dok je stanje u Nemačkoj i Holandiji još nepovoljnije. Prema podacima koje je iznela za RTS, za manje od mesec dana potrošeno je gotovo deset odsto gasa iz skladišta, iako zima praktično još nije počela.

Govoreći o dugoročnom obezbeđivanju energije, istakla je značaj skladištenja električne energije i izgradnje reverzibilne hidroelektrane "Bistrica".