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U rumunskim Karpatima, na nadmorskoj visini od oko 900 metara, nalazi se Borsec, banjsko mesto poznato po mineralnim izvorima, planinskom okruženju i wellness sadržajima.

Ova destinacija nudi mogućnost odmora u prirodi, kupanja u bazenima i obilaska brojnih prirodnih atrakcija, a deo sadržaja dostupan je i bez plaćanja ulaznice.

Borsec se nalazi u okrugu Harghita, u istočnim Karpatima, između planina Giurgeu, Bistrița i Călimani. Prema podacima lokalne uprave, mineralni izvori i posebna planinska klima obeležili su razvoj ovog mesta tokom više od dva veka.

Mineralni izvori poznati više od 200 godina

Borsec je poznat po mineralnim vodama koje se koriste i za flaširanje i za banjske tretmane.

Prvi izvor je tehnički uređen 1770. godine, dok je industrijsko flaširanje mineralne vode počelo 1806. godine. Voda iz Borseca postala je poznata i van Rumunije, a na Svetskoj izložbi u Beču 1873. godine dobila je priznanje.

U mestu se nalazi više poznatih mineralnih izvora, među kojima su Boldizsár, László, Lázár, Kossuth, Petőfi i Pierre Curie.

Turisti mogu da obiđu uređene izvore i parkovske površine, a voda se može probati na pojedinim mestima. Za korišćenje mineralne vode u terapijske svrhe preporučuje se prethodni savet lekara.

Koliko košta ulaz u spa-centar?

Jedan od glavnih sadržaja u Borsecu je Fontana Spa & Balneo, kompleks površine veće od 3.000 kvadratnih metara.

Posetiocima su na raspolaganju unutrašnji i spoljašnji bazeni, saune, wellness sadržaji i različiti balneoterapijski tretmani.

Prema cenovniku objavljenom na zvaničnom sajtu kompleksa, cene ulaznica za odrasle su:

- Tri sata korišćenja bazena i sauna – 75 rumunskih leja, odnosno oko 15 evra.

- Šest sati – 120 leja, oko 24 evra.

- Celodnevni ulaz – 150 leja, oko 30 evra.

Za decu su cene niže:

- Tri sata – 35 leja (oko 7 evra).

- Šest sati – 60 leja (oko 12 evra).

- Celodnevni ulaz – 75 leja (oko 15 evra).

Seniori od ponedeljka do četvrtka plaćaju 55 leja za tri sata, odnosno 85 leja za šest sati(oko 17 evra).

Posebno se naplaćuje takozvana sveta kupka, kojoj mogu da pristupe samo odrasli, a cena ulaznice iznosi 25 leja (oko 5 evra).

Peškir se iznajmljuje za 10 leja, a bade-mantil za 15 leja (oko 3 evra).

Foto: Live Production

Gde pronaći najjeftiniji smeštaj?

U Borsecu postoje hoteli, pansioni i privatni smeštaj, pa turisti mogu da biraju između različitih kategorija objekata.

Prema objavljenom cenovniku Pensiunea Rose-Trandafirul, dvokrevetna soba sa sopstvenim kupatilom košta od 160 rumunskih leja, odnosno oko 32 evra, za jedno noćenje radnim danima. Vikendom je cena 180 leja (36 evra).

Ovaj cenovnik važi od 1. septembra do 26. novembra 2026. godine, zbog čega je za kasnije termine potrebno proveriti nove tarife.

Na platformi Booking.com među ponudama u Borsecu zabeležene su i cene od oko 180,80 leja za jednu noć za dve odrasle osobe. Konačna cena zavisi od datuma i raspoloživosti.

Važno je naglasiti da navedene cene smeštaja ne uključuju automatski ulaz u Fontana Spa, pa se korišćenje bazena plaća posebno.

Šta turisti mogu da obiđu besplatno?

Borsec nije zanimljiv samo zbog banjskog kompleksa. U njegovoj okolini nalaze se prirodne atrakcije, pećine i uređene staze.

Među poznatijim mestima je rezervat prirode Scaunul Rotund, poznat po travertinskim formacijama, pećinama i šumskim stazama.

Turisti mogu da posete i Poiana Zânelor, odnosno Vilinsku livadu, gde se nalaze mineralni bazeni, uređene površine za odmor i mesta za piknik.

U okolini se nalaze i Pećina leda (Peștera de Gheață) i Grota medveda (Grota Urșilor).

Obilazak mineralnih izvora, Poiana Zânelor i prirodnih staza ne naplaćuje se, prema turističkom vodiču za Borsec. Za pojedine pećine potrebni su odgovarajuća obuća i baterijska lampa.

Odmor tokom cele godine

Borsec ima sadržaje i za ljubitelje zimskih sportova. Skijaški kompleks Speranța raspolaže sa tri staze, dok je tokom toplijih meseci u ponudi i letnja bob-staza duga gotovo 1,5 kilometara.

Zahvaljujući mineralnim izvorima, spa-kompleksu i planinskom okruženju, ovo rumunsko mesto može da bude izbor za kraći odmor tokom cele godine.

Turisti koji planiraju posetu mogu da kombinuju obilazak prirodnih atrakcija sa boravkom u termalnom kompleksu, pri čemu deo sadržaja ne zahteva dodatne troškove.