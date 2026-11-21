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Sa padom temperatura, problemi sa efikasnošću sistema za grejanje postaju sve češći u domovima. U mnogim slučajevima, kada radijatori ne emituju dovoljno toplote ili se greju neravnomerno, uzrok nije ozbiljan kvar na kotlu, već nekoliko sitnih blokada koje se lako mogu rešiti kod kuće. Vodoinstalater preporučuje tri jednostavne metode i objašnjava kako da naterate radijatore da se brže zagreju zimi.

Željazko Jančev, instalater iz britanske kompanije "Fantastic Services", kojeg citira britanski "Daily Express", tvrdi da postoje brza i pristupačna rešenja zahvaljujući kojima radijatori mogu da rade punim kapacitetom, i to bez skupih intervencija ili specijalnih alata.

- Sistemi za grejanje na toplu vodu su vrlo jednostavni, pa su i njihovi problemi najverovatnije jednako jednostavni, objašnjava stručnjak.

radijator Foto: Shutterstock

Ovaj majstor objašnjava tri trika pomoću kojih možete učiniti da se radijatori brže zagreju zimi. Britanski instalater preporučuje nekoliko jednostavnih stvari koje svako može da uradi u svom domu.

Oslobodite prostor oko radijatora i očistite prašinu

Najbrži i najjeftiniji način da povećate toplotnu efikasnost jeste uklanjanje svih predmeta koji su stavljeni na, pored ili ispod radijatora, uključujući i veš koji se suši ili komade nameštaja koji su prilepljeni uz njih.

Prema rečima instalatera, radijatori funkcionišu na principu prirodne konvekcije: hladan vazduh se uvlači sa donje strane, zagreva se u kontaktu sa metalnim elementima i podiže se ka plafonu. Svaka prepreka blokira ovu cirkulaciju vazduha i znatno smanjuje temperaturu koja se oseća u prostoriji. Istovremeno, obilne naslage prašine i sitnih dlačica unutar rešetki sprečavaju prenos toplote, zbog čega su redovno usisavanje i brisanje radijatora od presudnog značaja.

Odzračite radijatore ako su hladni na vrhu

Još jedan jasan pokazatelj problema koji se lako rešava javlja se kada je radijator topao na dnu, ali ostaje hladan na gornjem delu. Ovaj fenomen pokazuje da se u instalaciji nakupio vazduh.

Vazdušni mehurići zauzimaju prostor u kojem bi trebalo da cirkuliše topla voda, ograničavajući tako grejnu površinu radijatora.

- Možete brzo da povećate performanse radijatora tako što ćete ga odzračiti kako biste eliminisali taj vazduh", precizira Željazko Jančev. Operacija se obavlja pomoću posebnog ključa za odzračivanje ili šrafcigera, laganim otvaranjem ventila na gornjem delu radijatora sve dok zvuk vazduha ne nestane i ne počne da curi voda.

Očistite naslage ako je radijator hladan na dnu

Obrnuta situacija, u kojoj se radijator greje na gornjem delu, a ostaje hladan u osnovi, signalizira nakupljanje taloga unutar sistema. Ovaj talog, poznat i kao mulj iz instalacije, sastoji se od mešavine rđe, nečistoća i kamenca koji se vremenom taloži na dnu radijatora i cirkuliše kroz sistem.