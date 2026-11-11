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Reflektujuća folija iza radijatora često se predstavlja kao jeftin način da stan bude topliji, a potrošnja manja. Može da pomogne, ali njen učinak najviše zavisi od zida na koji je radijator postavljen.

Ideja zvuči jednostavno: iza radijatora postavi se folija koja deo toplote vraća prema prostoriji, umesto da se zagreva zid. Međutim, ista folija neće dati isti rezultat u staroj kući bez izolacije i stanu sa dobro izolovanom fasadom.

Gde folija iza radijatora ima najviše smisla?

Najveća korist očekuje se kod radijatora postavljenih na spoljnim zidovima bez termoizolacije. Na takvim mestima reflektujući panel može da smanji deo gubitaka toplote.

Kod unutrašnjeg zida, između dve zagrejane prostorije, korist je znatno ograničenija: toplota koju zid primi uglavnom ostaje unutar doma. Zato nema potrebe automatski postavljati foliju iza svakog radijatora.

Posebnu pažnju zaslužuju udubljenja ispod prozora u kojima se nalaze radijatori. Tu je spoljni zid često tanji, pa gubici mogu biti veći. Stručni saveti nemačkog centra za potrošače ukazuju da je odgovarajuća izolacija takvih mesta važnija mera, dok reflektujuća površina daje dodatno, manje poboljšanje.

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Folija nije zamena za termoizolaciju, niti postoji procenat uštede koji važi za svaki stan i u pitanju je reč o skromnoj dopunskoj meri. Bolja opcija mogu biti namenski paneli za radijatore, umesto obične kuhinjske aluminijumske folije.

Zašto samo postavljanje folije nije dovoljno

Ako radijator zaklanja velika sofa ili preko njega pada debela zavesa, toplota se teže raspoređuje po sobi. Radijatori zato treba da budu slobodni i čisti, a termostatski ventili pravilno podešeni.

Važno je razlikovati tanku reflektujuću foliju od unutrašnje izolacione obloge. Kod postavljanja izolacije iza radijatora nepravilna izvedba može da omogući pojavu vlage i buđi između materijala i zida, zbog čega način ugradnje treba prilagoditi proizvodu i stanju zida.

Folija iza radijatora, dakle, najviše smisla ima kao povoljna dopuna u domu sa neizolovanim spoljnim zidovima. Očekivanja treba prilagoditi njenoj ulozi: može da smanji deo gubitaka, ali ne može da nadoknadi lošu izolaciju cele kuće.