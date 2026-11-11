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Tiplovi za gips mogu biti dovoljni za određene terete, ali samo kada odgovaraju ploči, nosaču i opterećenju celog zida. Televizor na izvlačnom nosaču, pun kuhinjski element i bojler sa vodom zahtevaju različitu proveru. Kada montaža prelazi dozvoljene vrednosti, teret se prenosi na predviđeno ojačanje ili drugi nosivi oslonac.

Nosač televizora deklarisan na 50 kilograma ne potvrđuje da toliko može da izdrži i zid. Njegova nosivost važi uz odgovarajuću montažu na dozvoljenoj podlozi. Ako pričvršćenje popusti u ploči, čvrst metalni nosač neće sprečiti pad uređaja.

Tiplovi za gips zato se biraju tek kada se utvrdi šta postoji iza završne površine. Gipsana obloga preko opeke, pregradni zid sa jednim slojem ploča i zid sa unapred ugrađenim ojačanjem nisu ista podloga, iako posle krečenja izgledaju gotovo jednako.

Tiplovi za gips: Zašto broj kilograma nije cela računica

Za proveru su važni vrsta i ukupna debljina ploča, razmak i karakteristike profila, stanje zida i način pričvršćivanja. Otpornost ploče na vlagu ne potvrđuje njenu nosivost za bojler. Ni keramičke pločice ne dokazuju nosivost podloge.

Pored mase predmeta, računa se koliko je njegovo težište udaljeno od zida. Dublji ormarić jače opterećuje gornja pričvršćenja izvlačenjem. Zato dopuštena težina u tehničkim tabelama zavisi i od dimenzija elementa, a ne samo od izbora zavrtnja.

Kako pravilno obrisati prašinu sa televizora Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Tiplovi za gips imaju deklarisane vrednosti za određenu ploču i način opterećenja. Četiri tipla deklarisana pojedinačno na 20 kilograma nisu automatski dozvola za teret od 80 kilograma. Proveravaju se raspored, međusobni razmaci, raspodela sila i dopušteno opterećenje zidnog sistema.

TV uz zid i televizor na izvlačnoj ruci različito opterećuju montažu

Fiksni nosač drži uređaj blizu površine. Kada se televizor izvuče prema sobi, povećava se krak poluge, a time i zahtev prema pričvršćenju. Pomeranje i okretanje dodatno menjaju način na koji se sile prenose na zid.

Tiplovi za gips koji su dopušteni za fiksni nosač ne moraju biti dopušteni i za izvlačni. Merodavna su uputstva i za zidni sistem i za konkretan nosač, uz masu televizora i samog nosača.

Pronalaženje metalnog profila takođe nije konačna potvrda. Tanak profil i proizvoljno izabran šraf mogu biti nedovoljni za predviđenu silu. Kada je potrebno ojačanje, ono mora imati odgovarajuće veze sa konstrukcijom, prema rešenju za taj zid.

Kuhinjski element računa se sa posuđem i sadržajem

Masa praznog korpusa predstavlja samo početak računice. Dodaju se vrata, police i predviđeni sadržaj, naročito posuđe i druge teške stvari. Za niz visećih elemenata proverava se i ukupno opterećenje duž zida.

Montažna šina može rasporediti pričvršćenja, ali sama ne povećava nosivost ploče. Tiplovi za gips moraju odgovarati dozvoljenom načinu montaže, dok broj i položaj pričvršćenja određuju zahtevi šine, elementa i zidne konstrukcije.

Kod zida poznatog sastava tehničke tabele mogu dozvoliti kačenje bez dodatnog ojačanja. Ako sastav nije utvrđen ili opterećenje prelazi dopuštene vrednosti, potrebno je predvideti drugi način prenošenja tereta pre postavljanja kuhinje.

Bojler se proverava napunjen vodom

Bojler sa stvarnom zapreminom od 80 litara nosi približno 80 kilograma vode, uz masu rezervoara i ostalih delova. Primera radi, uređaj koji prazan ima 30 kilograma sa tom količinom vode opterećuje oslonac sa približno 110 kilograma. Tačna masa napunjenog uređaja proverava se u njegovoj dokumentaciji.

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Zbog toga tiplovi za gips ne biraju se prema masi praznog uređaja. Montažer mora proveriti masu napunjenog bojlera, njegov položaj i predviđene tačke oslanjanja, zajedno sa nosivošću celog zida.

Kada obična obloga ne može da preuzme teret, rešenje može biti namenski nosač ili ojačanje povezano sa odgovarajućom konstrukcijom. Pojedini sistemi prenose opterećenje i na pod. Cevi i priključna creva ne smeju služiti kao oslonac.

Ojačanje mora da prenese teret, a ne samo da pokrije ploču

Ojačanje se najlakše planira pre zatvaranja zida: na potrebnoj visini ugrađuje se predviđena traverza, noseća ploča ili namenski ram. Važni su materijal, dimenzije i način povezivanja. Komad daske pričvršćen samo za gipsanu oblogu nije takvo rešenje.

Na završenom zidu tiplovi za gips ostaju mogućnost samo ako je njihova primena potvrđena za postojeću konstrukciju i teret. U suprotnom može biti potrebno kontrolisano otvaranje obloge i ugradnja ojačanja. Kod obloge preko zidanog zida moguće je odgovarajuće ankerisanje u zid iza nje, uz rešavanje razmaka između površina.

Pre bušenja proveravaju se skrivene instalacije. Od izvođača tražite podatke o podlozi, ukupnom teretu i načinu prenosa opterećenja. Pukotine oko nosača, mrvljenje ploče ili odvajanje od zida zahtevaju pregled i bezbedno rasterećenje montaže.