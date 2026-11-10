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Građani koji otplaćuju kredite mogli bi da se suoče sa većim ratama ukoliko dođe do daljeg slabljenja dinara. Ekonomisti upozoravaju da bi rast zaduženja mogao da ugrozi kućne budžete, a u najtežim slučajevima dovede i do gubitka nekretnine.

Detaljnije o ovoj temi za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorili su Đorđe Ostojić, finansijski savetnik, Igor Ivanović, novinar i publicista i Srbislav Filipović, politički analitičar.

- Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da dinar blago slabi. Reč je o 0,2 odsto na mesečnom i 0,4 odsto na godišnjem nivou, tako da sa te strane ne možemo govoriti o osetnijem slabljenju. Međutim, ono što građani osećaju jeste situacija na terenu, gde u menjačnicama nema dovoljno evra dostupnih za prodaju, odnosno za kupovinu od strane građana. Po mom mišljenju, reč je o veštačkoj nestašici koja nam se dešava već ko zna koji put. Vlasnici menjačnica zapravo taktiziraju sa količinom evra koju puštaju u opticaj kako bi pokušali da stvore veštačku paniku među građanima, a zatim ih nateraju da kupuju evre na neregulisanom crnom tržištu po ceni koja je višestruko veća od one koja bi trebalo da bude - rekao je Ostojić.

Đorđe Ostojić, finansijski savetnik Foto: Kurir Televizija

"Građani panično kupuju evre na neregulisanom tržištu"

Ukazao je na prekoračenje dozvoljene razlike između prodajnog i srednjeg kursa evra u pojedinim menjačnicama i ocenio da se veštačkom panikom građani usmeravaju ka kupovini evra na neregulisanom tržištu.

- Da se podsetimo, Narodna banka Srbije propisuje da prodajni kurs evra može biti najviše 1,25 odsto veći od srednjeg kursa. To bi, prema današnjim vrednostima, iznosilo oko 119,1 dinar, a svedoci smo da se u manjim mestima evro prodaje i za više od 120 dinara. Tako praktično dolazimo u situaciju da mnogima odgovara stvaranje veštačke panike, zbog koje građani panično kupuju evre na neregulisanom tržištu - objasnio je.

Na pitanje da li je onda tolika potražnja za evrima u menjačnicama posledica psihološkog faktora, za Kurir TV je odgovorio:

- Jeste, jer ovo nije prvi put da se takva situacija dešava. Imali smo je i kada su prvi put uvedene sankcije NIS-u. Problem je i trenutni vakuum u institucijama koje vrše nadzor tržišta. Nemamo dovoljno inspektora na terenu i ne sprovodi se dovoljno inspekcijskog nadzora nad menjačnicama, posebno u manjim mestima, zbog čega nastaje problem. Ponovo bih istakao i vašu ulogu kao televizije sa nacionalnom frekvencijom, da utičete na to da se panika zaustavi, odnosno da se građani smire i shvate da je sve u redu - za Kurir televiziju, apelovao je Ostojić.

Foto: Ajdin Kamber/Shutterstock, Adam Radosavljevic/Shutterstock

- Znate šta, očigledno živimo u vremenima koja su prilično smutna, i to ne samo kod nas. U Srbiji je uvek nekako teško i uvek postoje određena previranja kada dolazi do promene vlasti. Iako ne bi trebalo da bude tako, promena vlasti trebalo bi da predstavlja normalan demokratski proces u kojem građani biraju. Jedni dođu, drugi odu, a na sledećim izborima možda ponovo pobede isti ili se vrate oni prethodni, ukoliko građani nisu zadovoljni. Međutim, kod nas izbori najčešće imaju gotovo fatalne posledice, pa ponekad dolazi i do porasta panike među ljudima - počeo je Filipović.

Srbislav Filipović, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Mislim da je to nešto što bi trebalo da promeni nova garnitura koja će uskoro zauzeti ministarske fotelje u Nemanjinoj 11. Trebalo bi da shvate da izazivanje panike među građanima i stvaranje revolucionarne atmosfere, u kojoj će jedni da se plaše, drugi da protestuju, a treći da budu na ulicama, nije način na koji treba da komuniciramo jedni sa drugima. Upravo je ovo što radimo u vašem televizijskom studiju način za vođenje normalnog političkog života. To podrazumeva da možemo da razgovaramo sa različitih pozicija, da svako iznese svoju poruku i lični doživljaj, odnosno da predstavnici stranaka prenesu stavove svojih političkih partija, ali da te poruke ne budu takve da javnost guraju u sukobe - objasnio je.

Srbiji su potrebne domaće i razvojne banke

A pored političkih tenzija i straha od novih društvenih sukoba, dodatnu zabrinutost otvorila su i pitanja o stabilnosti bankarskog sistema i kontroli poslovanja finansijskih institucija. Slučaj Alta banke pokrenuo je niz nedoumica o nadzoru Narodne banke Srbije, poslovanju sa javnim preduzećima i velikim iznosima gotovine koji su se nalazili u toj banci. Posebno se postavlja pitanje kako je došlo do gubitka dozvole za rad i da li su eventualni propusti mogli biti ranije uočeni. Na ova pitanja za Kurir TV odgovorio je Ivanović, koji je izneo svoje ocene o postupanju centralne banke.

- Svakako da je Alta banka bila privilegovana, ali isto tako je činjenica da smo 5. oktobra prodali jedine srpske banke i doveli strane banke. To je zaista problematično za svaku vlast koja dođe na čelo države i ima dobre namere, jer se postavlja pitanje šta u takvoj situaciji može da uradi. Nemate domaću banku, nemate razvojnu banku. Strane banke nisu dobronamerne prema razvoju srpske privrede. One funkcionišu po tom vazalnom, okupacionom modelu, zbog čega morate da stvarate domaću banku. Govorim načelno, bez ikakve namere da branim Srpsku naprednu stranku ili ideju Alta banke. O tome ne znam mnogo. Međutim, želeo bih da kažem nešto o narativu o osamdesetim i devedesetim godinama. To je zapravo kukavičje jaje - kaže on.

Igor Ivanović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

- Niti su osamdesete godine bile zlatne, niti su devedesete bile mračne. Jesu bile mračne u ekonomskom smislu, kada je reč o ličnom standardu i tektonskom poremećaju sistema u kojem se živelo. Međutim, to je bio jedini način da pokušamo da uzdrmamo tu avnojevsku ideju u Jugoslaviji, koja je bila kancerogena za srpske nacionalne interese. U periodu nakon 5. oktobra i dolaska Demokratske stranke, avnojevska Srbija se, nažalost, vratila. Nju simbolizuje Broz, koga i dalje Srpska napredna stranka nekritički čuva u najvećem mauzoleju na našem prostoru, dok tamo nema nijednog srpskog mislioca, vladara, pisca ili filozofa. To su elementarne činjenice. Ne možete očekivati boljitak ako imate simbol zla - za Kurir televiziju, zaključio je Ivanović.

03:38 VEŠTAČKA PANIKA ZBOG EVRA, A GRAĐANI MOGU DA IZGUBE STANOVE! Finansijski savetnik upozorio na problem koji se ponavlja: "Nemamo dovoljno inspektora na terenu" Izvor: Kurir televizija

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