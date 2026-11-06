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Narodna banka Srbije obaveštava građane i korisnike kredita kod Alta banke ad Beograd u stečaju i ALTA GROUP DOO Beograd, u cilju pojašnjenja na koji način mogu da ubuduće izmiruju svoje obaveze prema ovim pravnim licima. Važno je istaći da se radi o dva različita pravna lica, koja se trenutno nalaze u različitom pravnom statusu. S tim u vezi, obaveze prema tim licima (npr. po osnovu ugovora o kreditu, kao i druge obaveze) izmiruju se na različitim računima, navodi se u saopštenju NBS, u kome se dodaje:

"Kako smo korisnicima kredita Alta banke u prethodnim saopštenjima već najavljivali, Agencija za osiguranje depozita, kao stečajni upravnik Alta banke ad Beograd u stečaju objavila je danas 6.11.2026. godine uputstvo o načinu izmirenja obaveza korisnicima kredita u Alta banci, u kome se navodi da su nakon pokretanja stečajnog postupka nad Alta bankom a.d. Beograd (rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. 10 ST 275/2026 od 3. novembra 2026. godine), korisnici kredita Alta banke dužni s da nastave s izmirivanjem obaveza u skladu s uslovima iz ugovora o kreditima zaključenih s bankom. Uplate dospelih obaveza prema Alta banci a.d. Beograd u stečaju mogu se izvršiti na DINARSKI račun kod Narodne banke Srbije broj 780-282-42. Potrebno je u pozivu na broj naloga za uplatu navesti broj partije kredita.

S druge strane korisnici koji su kredite imali kod ALTA GROUP DOO Beograd, svoje obaveze treba da nastave da izmiruju na račun na račun 200-3408551901000-45 kod Poštanske štedionica ad. Potrebno je u pozivu na broj navesti broj partije kredita.