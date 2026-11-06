Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nakon što je Narodna banka Srbije 30. oktobra 2026. godine donela rešenje o oduzimanju dozvole za rad, Privredni sud u Beogradu je 3. novembra 2026. godine pokrenuo postupak stečaja nad ALTA bankom a.d. Beograd.

Agencija za osiguranje depozita (AOD) ovim povodom obaveštava deponente i male investitore o procedurama za naplatu njihovih potraživanja. Najvažnija informacija je da isplata depozita počinje 13. novembra.

U nastavku su detaljna uputstva za isplatu osiguranih depozita (do 50.000 evra) i zaštićenih potraživanja malih investitora (do 20.000 evra).

Isplata osiguranih depozita (do 50.000 evra)

Isplata osiguranih iznosa depozita za fizička lica, preduzetnike, kao i mikro, mala i srednja pravna lica počinje 13. novembra 2026. godine. Banka isplatilac je Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, a osigurani iznos je do 50.000 evra po deponentu. Dinarski depoziti se isplaćuju u dinarima, a devizni u evrima (po srednjem kursu na dan 3. novembra 2026. godine).

Gde se podnosi zahtev

U redovnom radnom vremenu poslovnica Banke Poštanska štedionica (spisak je dostupan na sajtu AOD-a i Banke). Potrebna dokumentacija:

Važeća identifikaciona isprava.

Originalna dokumentacija koja dokazuje potraživanje (ugovor o depozitu/računu, štedna knjižica, kartica) važeća pre 30. oktobra 2026.

Za pravna lica su potrebna i dodatna dokumenta (ovlašćenje na memorandumu firme, OP obrazac i lična karta ovlašćenog lica). Prenos deviznih sredstava

Ukoliko deponent želi prenos evra u drugu domaću banku, mora priložiti instrukcije za prenos (naziv banke, ime/prezime, IBAN i SWIFT).

Čekovi: Iznos za isplatu će biti umanjen za nerealizovane čekove. Za preostali iznos, klijenti se moraju prvo razdužiti za neiskorišćene čekove u ALTA banci u stečaju.

Rok za podnošenje: Najkasnije do 3. novembra 2029. godine.2. Isplata zaštićenih potraživanja malim investitorima (do 20.000 evra)

Agencija upućuje poziv malim investitorima klijentima ALTA banke da podnesu zahteve za isplatu zaštićenog potraživanja.

Iznos i valuta: Isplata se vrši najviše do 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan 3. novembra 2026. godine.

Šta je pokriveno: Sredstva proistekla iz investicionih usluga i finansijski instrumenti kojima banka upravlja za račun klijenta, bez obzira na broj računa i valutu.

Gde i kako se podnosi zahtev: Zahtev se podnosi poštom ili na pisarnici Agencije za osiguranje depozita, Masarikova 5, 11000 Beograd. Obrazac zahteva dostupan je na sajtu AOD-a, kao i u prostorijama ALTA banke (Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd).

Potrebna dokumentacija uz zahtev: Original ili overena kopija prateće dokumentacije (ugovori, potvrde, rešenja). Kopija važeće identifikacione isprave za fizička lica, odnosno izvod iz APR-a za pravna lica.

Rok za podnošenje: Najkasnije do 3. maja 2027. godine. Izuzetno, uz dokaze o sprečenosti, rok se produžava do 3. novembra 2027. godine.

Dinamika isplate: AOD u roku od 60 dana od otvaranja stečaja sastavlja listu priznatih potraživanja. Isplata počinje najkasnije tri meseca od dana donošenja te liste. Tačan datum biće naknadno objavljen na sajtu Agencije i u medijima.

Kontakti za dodatne informacije i reklamacije

Za osigurane depozite:Agencija za osiguranje depozita: Masarikova 5, Beograd | 011/7358 661 | depozit@aod.rs, Banka Poštanska štedionica a.d. (Sektor za stanovništvo): Kraljice Marije 3, Beograd | 011/2020 292 | aodisplata2026@posted.co.rs

Za potraživanja malih investitora: Agencija za osiguranje depozita: Masarikova 5, Beograd | 011/7358 659 | zastita.investitora@aod.rs Sve dodatne informacije i radno vreme ekspozitura možete pronaći na zvaničnim internet prezentacijama Agencije (www.aod.rs) i Banke Poštanska štedionica (www.posted.co.rs).