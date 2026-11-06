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Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je danas odluku o produženju roka privremenog smanjenja ;akciza na derivate nafte za 25 odsto do 15. novembra, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu finansija. Ranija odluka o umanjenju akciza važila je do 8. novembra.

Akciza za olovni benzin je 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara, a za gasna ulja 55,53 dinara.

Ranije danas saopšteno je da će i u narednih nedelju dana cene goriva ostati nepromenjene. Tako ćemo i do sledećeg petka litar benzina plaćati 207, a evrodizela 236 dinara.

Prethodna 24 sata bila su prilično intenzivna kad je u pitanju energetski sektor u Srbiji, a poslednja informacija stigla je iz Mađarske gde je tamošnji naftni gigant MOL obavestio javnost da mu je izdata posebna licenca OFAK o početku preuzimanja ruskog dela vlasništva u Naftnoj industriji Srbije sa istekom do 28. februara.