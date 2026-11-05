MOL korak bliže kupovini NIS: OFAK izdao dodatnu licencu sa važenjem do 28. februara
- OFAC je izdao dodatnu licencu kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. do 28. februara, u vezi sa mogućim preuzimanjem udela u NIS-u.
- Licenca omogućava određene transakcije za prenos ruskih hartija od vrednosti na MOL Serbia Investment Kft. i pribavljanje potrebnih odobrenja ruskih organa.
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) izdala je kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. dodatnu licencu, sa važenjem do 28. februara, u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad, objavila je MOL grupa.
Licenca odobrava određene transakcije neophodne za prenos hartija od vrednosti koje je izdala Rusija na kompaniju MOL Serbia Investment Kft, kao i povezane aktivnosti, uključujući pribavljanje određenih neophodnih odobrenja ruskih državnih organa.
Kako je navedeno na sajtu MOL-a, ova licenca ne predstavlja odobrenje za zaključenje transakcije kojom bi došlo do izlaska ruskog vlasništva i kontrole iz NIS-a.
Za konačno sprovođenje takve transakcije biće potrebno posebno odobrenje OFAC-a.
Biznis Kurir/Tanjug