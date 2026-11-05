AFI Airport City je tokom godina izgradio reputaciju prestižne poslovne adrese, okupljajući vodeće domaće i međunarodne kompanije i postavljajući visoke standarde radnog okruženja. Novim projektom, AFI Airport City Business Avenue, ovaj renomirani kompleks ulazi u sledeću fazu razvoja, sa tri savremene poslovne kule koje donose upečatljiv arhitektonski izraz i novu perspektivu poslovanja.

Tri nove poslovne kule donose novu dimenziju AFI Airport City-ja, objedinjujući reprezentativnu arhitekturu, savremene enterijere i sve prednosti jednog od najprepoznatljivijih poslovnih ekosistema u Srbiji.

AFI Airport City Business Avenue namenjena je kompanijama kojima je izbor lokacije važan deo korporativnog identiteta, odraz njihove tržišne pozicije, poslovne kulture i planova za budućnost. Reprezentativnost i kvalitet radnog ambijenta susreću se na prestižnoj adresi, u prostoru osmišljenom u skladu sa visokim očekivanjima vodećih poslovnih sistema.

Prostor za velike timove i velike poslovne planove

Jedna od ključnih prednosti Business Avenue jeste kapacitet da odgovori potrebamavelikih korporacija. Sa oko1.400 m² modularnog kancelarijskog prostora po etaži, projekat omogućava objedinjavanje timova na jednom nivou i oblikovanje enterijera prema individualnim potrebama, organizacionoj kulturi i planovima razvoja kompanije.

Prostrane etaže, fleksibilna prostorna rešenja i reprezentativan karakter kula, pružaju mogućnost stvaranja radnog ambijenta koji odgovara veličini, ugledu i poslovnim aspiracijama njihovih korisnika.