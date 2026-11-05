AFI Airport City Business Avenue: Novo poglavlje prestižne poslovne destinacije
Tri nove poslovne kule donose novu dimenziju AFI Airport City-ja, objedinjujući reprezentativnu arhitekturu, savremene enterijere i sve prednosti jednog od najprepoznatljivijih poslovnih ekosistema u Srbiji.
AFI Airport City je tokom godina izgradio reputaciju prestižne poslovne adrese, okupljajući vodeće domaće i međunarodne kompanije i postavljajući visoke standarde radnog okruženja. Novim projektom, AFI Airport City Business Avenue, ovaj renomirani kompleks ulazi u sledeću fazu razvoja, sa tri savremene poslovne kule koje donose upečatljiv arhitektonski izraz i novu perspektivu poslovanja.
AFI Airport City Business Avenue namenjena je kompanijama kojima je izbor lokacije važan deo korporativnog identiteta, odraz njihove tržišne pozicije, poslovne kulture i planova za budućnost. Reprezentativnost i kvalitet radnog ambijenta susreću se na prestižnoj adresi, u prostoru osmišljenom u skladu sa visokim očekivanjima vodećih poslovnih sistema.
Prostor za velike timove i velike poslovne planove
Jedna od ključnih prednosti Business Avenue jeste kapacitet da odgovori potrebamavelikih korporacija. Sa oko1.400 m² modularnog kancelarijskog prostora po etaži, projekat omogućava objedinjavanje timova na jednom nivou i oblikovanje enterijera prema individualnim potrebama, organizacionoj kulturi i planovima razvoja kompanije.
Prostrane etaže, fleksibilna prostorna rešenja i reprezentativan karakter kula, pružaju mogućnost stvaranja radnog ambijenta koji odgovara veličini, ugledu i poslovnim aspiracijama njihovih korisnika.
Novo poglavlje. Na proverenim osnovama
Posebnu vrednost Business Avenue predstavlja pripadnost već etabliranom ekosistemu AFI Airport City-ja. Koncept “grada u gradu” objedinjuje kancelarije, restorane, uslužne sadržaje i brojne pogodnosti koje koje svakodnevno iskustvo zaposlenih dižu na viši nivo. Razvijena poslovna zajednica, visok kvalitet usluga i kontinuitet u poslovanju čine AFI Airport City prepoznatljivim izborom kompanija koje očekuju pouzdanost i visok standard na svojoj poslovnoj adresi. Dodatnu povezanost unutar kompleksa omogućava MyAFI platforma, koja zaposlenima pruža pristup informacijama, posebnim ponudama i pogodnostima.
AFI Airport City Business Avenue tako od prvog dana pruža sve prednosti uspostavljenog poslovnog ekosistema, uz provereni kvalitet i kontinuitet po kojima je AFI Airport City prepoznatljiv.
Poslovni ambijent koji otvara nove perspektive
Savremena arhitektura, elegantno oblikovani enterijeri, velike staklene površine i obilje prirodnog svetla daju Business Avenue prepoznatljiv karakter i stvaraju radno okruženje visokog standarda. Posebnu dimenziju donose prostrane terase i otvoreni panoramski pogledi, koji prostoru daju širinu i osećaj otvorenosti. Pažljivo osmišljeni ambijenti pružaju inspirativno okruženje za susrete, saradnju i nove ideje, uz poseban kvalitet svakodnevnog iskustva zaposlenih.
Arhitektura i poslovna kultura time postaju deo iste celine. Ambijent ne odražava samo ugled kompanije, već i njen odnos prema ljudima, inovacijama i budućnosti.
Adresa uspeha i novih poslovnih perspektiva
AFI Airport City Business Avenue objedinjuje kapacitete za velike korporativne timove, upečatljivu arhitekturu, premium enterijere i prednosti prestižne poslovne destinacije sa dokazanom reputacijom.
Kao novo, najistaknutije poglavlje AFI Airport City-ja, Business Avenue namenjen je kompanijama koje žele da njihova adresa bude prepoznatljiv izraz onoga što predstavljaju danas – njihovog uspeha, poslovnog ugleda i ambicija za budućnost.
AFI Airport City Business Avenue. Zauzmite prvi red u prestižnom poslovnom parku.
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