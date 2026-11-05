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U Srbiji će danas biti uplaćene i penzije za poljoprivrednike i vojne penzionere.

Prema utvrđenoj dinamici penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti primili su oktobarsku penziju 3. novembra, poljoprivredni i vojni penzioneri 5. novembra, a penzioneri iz kategorije zaposlenih 10. novembra.

Fond PIO je u utorak saopštio da će Banka Poštanska štedionica na osnovu informatičkih podataka koje je Fond dostavio, korisnicima otvoriti privremene račune na koje će preneti novčana sredstva.

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je u sredu da je počela isplata penzija po planu i istakao da su javne finansije i dalje stabilne i da građani ne treba da brinu, kao i da će, kao što je ranije najavljeno, od decembra biti povećane plate i penzije.

"Takođe obezbedili smo novac, od 1. decembra, kao što znate, ide povećanje penzija 7,5 odsto po takozvanoj švajcarskoj formuli, tako da ćemo i tu obavezu i to obećanje koje smo dali i ispuniti", naveo je Mali za Tanjug.

On je rekao da će biti ispoštovano ranije dato obećanje i da će od 1. decembra biti povećane plata u javnoj upravi za osam odsto za sve zaposlene i 12 odsto za zaposlene u socijalnoj zaštiti.